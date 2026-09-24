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24 сентября 2026, 11:37 Читати українською

Украинские аграрии теряют до $1,2 млрд из-за удорожания логистики — Высоцкий

Украинские аграрии вынуждены переплачивать $50−80 за каждую тонну экспортируемой продукции из-за ограничения работы морских портов и необходимости использовать более дорогие альтернативные маршруты. Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал в интервью журналистке Ясе Лепкой.

Украинские аграрии вынуждены переплачивать $50−80 за каждую тонну экспортируемой продукции из-за ограничения работы морских портов и необходимости использовать более дорогие альтернативные маршруты.
АПК

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По его оценке, дополнительные потери агросектора из-за более дорогой логистики могут составить около $100−120 млн в месяц.

Зерно экспортируют с убытком

Самая сложная ситуация, по словам Министра, сложилась с экспортом зерновых культур.

«Если мы говорим об экспорте зерновых культур — он, к сожалению, в большинстве случаев действительно сейча в убытке», — отметил Высоцкий.

Несколько лучше ситуация с масличными культурами и продуктами переработки.

По его словам, в этом сегменте удается, по крайней мере, выходить на нулевую рентабельность — без прибыли, но и без прямого ущерба.

Под угрозой до $10 млрд

Если ситуацию с морскими коридорами не удастся разрешить, потенциальные потери могут быть значительно больше.

По оценке Высоцкого, государство может недополучить до $10 млрд из-за невозможности реализовать остатки выращенного урожая.

Проблема заключается не только в стоимости доставки, но и в пропускной способности альтернативных маршрутов: они не могут полностью заменить морской экспорт, традиционно обеспечивающий основные объемы поставок украинской аграрной продукции за границу.

Читайте: Украина собрала почти 32 млн тонн зерна нового урожая

Что это значит для агросектора

Дополнительные логистические затраты напрямую сокращают цену, которую в итоге получает производитель за свою продукцию.

В нынешних условиях наибольшее давление приходится на зерновые, где высокая стоимость транспортировки может фактически съедать маржу производителя. Для масличных культур и продукции переработки ситуация несколько лучше благодаря более высокой стоимости тонны продукции.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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BigBend
BigBend
24 сентября 2026, 11:54
#
Воювати з хлібом — рашка країна-терорист. Відповідальний кожен житель рабсії.
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