Украинские аграрии теряют до $1,2 млрд из-за удорожания логистики — Высоцкий

Украинские аграрии вынуждены переплачивать $50−80 за каждую тонну экспортируемой продукции из-за ограничения работы морских портов и необходимости использовать более дорогие альтернативные маршруты. Об этом министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий рассказал в интервью журналистке Ясе Лепкой.

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По его оценке, дополнительные потери агросектора из-за более дорогой логистики могут составить около $100−120 млн в месяц.

Зерно экспортируют с убытком

Самая сложная ситуация, по словам Министра, сложилась с экспортом зерновых культур.

«Если мы говорим об экспорте зерновых культур — он, к сожалению, в большинстве случаев действительно сейча в убытке», — отметил Высоцкий.

Несколько лучше ситуация с масличными культурами и продуктами переработки.

По его словам, в этом сегменте удается, по крайней мере, выходить на нулевую рентабельность — без прибыли, но и без прямого ущерба.

Под угрозой до $10 млрд

Если ситуацию с морскими коридорами не удастся разрешить, потенциальные потери могут быть значительно больше.

По оценке Высоцкого, государство может недополучить до $10 млрд из-за невозможности реализовать остатки выращенного урожая.

Проблема заключается не только в стоимости доставки, но и в пропускной способности альтернативных маршрутов: они не могут полностью заменить морской экспорт, традиционно обеспечивающий основные объемы поставок украинской аграрной продукции за границу.

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Что это значит для агросектора

Дополнительные логистические затраты напрямую сокращают цену, которую в итоге получает производитель за свою продукцию.

В нынешних условиях наибольшее давление приходится на зерновые, где высокая стоимость транспортировки может фактически съедать маржу производителя. Для масличных культур и продукции переработки ситуация несколько лучше благодаря более высокой стоимости тонны продукции.