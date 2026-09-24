Украинские банки раскроют больше информации: какие показатели смогут проверить клиенты с ноября

Национальный банк Украины расширил список информации, которую банки обязаны раскрывать на своих вебсайтах. Новые правила предусматривают, что в конце 2026 года клиенты и участники рынка смогут видеть не только общие показатели банков, но и индивидуальные требования к достаточности капитала и ликвидности, установленные регулятором для конкретного учреждения.

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Речь идет о требованиях, определяемых НБУ по результатам наблюдательного процесса в рамках европейского подхода Pillar II. То есть, одинаковых повышенных показателей для всех банков не будет: в зависимости от результатов надзора для каждого учреждения могут устанавливаться собственные дополнительные требования.

Что именно будут публиковать банки

С конца 2026 года банки будут раскрывать на своих сайтах индивидуальные повышенные значения пруденциальных нормативов достаточности капитала и ликвидности. Эти данные также будут публиковать НБУ на своем официальном сайте до 31 декабря.

Кроме того, с ноября банки должны дополнительно показывать составляющие расчета коэффициента чистого стабильного финансирования NSFR. Этот показатель характеризует, насколько стабильны источники финансирования банка в более длинной перспективе.

В то же время, уже сейчас правила предусматривают раскрытие значительного объема информации о банках. В частности, публикуются данные о соблюдении пруденциальных нормативов, лимитах открытой валютной позиции, нормативах капитала и их составляющих, балансовых показателях и финансовом результате.

Также банки раскрывают информацию о кредитном риске, структуре вкладов населения и возможных суммах возмещения Фондом гарантирования вкладов физических лиц, составляющих коэффициента покрытия ликвидностью LCR и результатах оценки устойчивости.

Почему требования к банкам будут разными

Ключевое изменение состоит именно в переходе к индивидуальному подходу. НБУ оценивает банки в рамках надзорного процесса и может устанавливать для конкретного учреждения повышенные требования к капиталу или ликвидности.

Поэтому клиент сможет увидеть не только стандартные показатели, но и какие дополнительные требования регулятор установил именно для конкретного банка.

Такой подход соответствует практике ЕС и должен предоставить рынку больше информации для оценки финансового состояния отдельных учреждений. НБУ отмечает, что расширение раскрытия информации должно усилить прозрачность банковского сектора, рыночную дисциплину и финансовую стабильность.

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Что это значит для клиентов банков

Для потребителей банковских услуг это важно прежде всего потому, что финансовое состояние разных банков можно будет сравнивать на основе большего количества данных.

К примеру, перед открытием депозита, выбором банка для зарплатного обслуживания либо хранением значимой суммы средств клиент сумеет проверить характеристики капитала, ликвидности, кредитного риска и структуру вкладов.

В то же время сам факт наличия индивидуального повышенного требования не означает автоматически, что у банка проблемы. Это результат надзорной оценки конкретного учреждения, поэтому показатели следует рассматривать в комплексе.

Новые требования утверждены постановлением Правления НБУ № 110 от 22 сентября 2026 года. Она вступает в силу 1 ноября 2026 года.



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