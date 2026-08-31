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31 августа 2026, 12:26 Читати українською

Украинцы активнее покупают полисы страхования жизни: премии выросли почти на 12%

Страховые компании Украины, специализирующиеся на страховании жизни, за январь-июль 2026 года собрали 3,6 млрд. грн. страховых премий. Это на 11,7% больше чем за аналогичный период 2025 года. Об этом сообщает Open4Business со ссылкой на данные Национальной ассоциации страховщиков Украины (НАСУ).

Страховые компании Украины, специализирующиеся на страховании жизни, за январь-июль 2026 года собрали 3,6 млрд.

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Июль стал самым результативным месяцем года: страховщики собрали 570,7 млн грн премий. В НАСУ считают, что этот результат свидетельствует о сохранении спроса на долгосрочные финансовые продукты даже в условиях экономической неопределенности.

Как изменился рынок страхования жизни

Отдельно ассоциация обращает внимание на новые договоры. Премии по договорам первого года в июле выросли почти на 13% по сравнению с июнем. Это означает, что компании продолжают привлекать новых клиентов, а не только получать платежи по уже заключенным договорам.

В то же время выплаты по договорам страхования жизни за семь месяцев увеличились на 39% в годовом исчислении. В НАСУ объясняют это выплатами по долгосрочным договорам, которые заключались 15−20 лет назад и сейчас постепенно достигают срока выполнения обязательств страховщиков.

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По объему собранных премий за январь-июль крупнейшими страховщиками стали:

  • «МетЛайф» — 1,887 млрд грн;
  • «ТАС» — 617,7 млн грн;
  • «Граве Життя» — 373,9 млн грн;
  • «ПЗУ Життя» — 241,6 млн грн;
  • «Аркс Лайф» — 213,3 млн грн.

По сумме страховых выплат лидером также остается «МетЛайф» — 427,1 млн грн. В СК «ТАС» выплаты составили 322,1 млн грн, у «Граве Україна страхування життя» — 284,3 млн грн, у «Уника» — 108,7 млн грн, у PZU Life — 53,5 млн грн.

На 1 августа 2026 года в Украине работали 10 компаний по страхованию жизни.

Рост премий происходит на фоне постепенного развития рынка долгосрочного страхования. Для компаний увеличение новых договоров означает расширение клиентской базы, тогда как рост выплат отражает исполнение обязательств по старым договорам.

Напомним

Как сообщал «Минфин», украинцы могут возместить часть расходов на страхование и пенсионные взносы. Право на налоговую скидку имеют физические лица, уплачивавшие в течение года взносы по договорам долгосрочного страхования жизни или осуществлявшие пенсионные накопления.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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