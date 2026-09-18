Киев готовится к зиме: столица получила 2 млрд грн от Укргазбанка

Укргазбанк (UGB) и Киевская городская государственная администрация подписали кредитное соглашение на 2 млрд грн. Средства будут направлены на подготовку столицы к осенне-зимнему периоду и усиление устойчивости критической инфраструктуры.

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Привлеченное финансирование должно усилить возможности Киева в подготовке теплоснабжающей и энергетической инфраструктуры к отопительному сезону.

В банке отмечают, что поддержка муниципалитетов является одним из стратегических направлений работы UGB. Банк финансирует коммунальные и городские проекты, связанные с функционированием критической инфраструктуры, энергетической стойкостью и восстановлением.

Киев привлекает разные источники финансирования

По словам и. первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, во время военного положения город реализует проекты, предусматривающие современные технологические решения и инженерную защиту.

Из-за ограниченных сроков подготовки новых и модернизации существующих систем своевременное финансирование является одним из ключевых факторов их реализации.

Для выполнения плана энергостойкости Киев использует средства городского бюджета, ресурсы коммунальных предприятий, а также кредитное финансирование украинских банков и международных партнеров.

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UGB продолжает сотрудничество со столицей

Для Укргазбанка новое кредитное соглашение продолжает сотрудничать с Киевом. Ранее стороны реализовывали проекты, в частности, связанные с размещением местных облигаций и финансовым лизингом.

В банке отмечают, что муниципальное финансирование рассматривается как один из инструментов поддержки восстановления украинских городов.

Привлечение 2 млрд грн расширяет финансовые возможности столицы накануне отопительного сезона и способствует подготовке городской теплоснабжающей инфраструктуры.



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