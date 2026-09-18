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18 сентября 2026, 10:35 Читати українською

Киев готовится к зиме: столица получила 2 млрд грн от Укргазбанка

Укргазбанк (UGB) и Киевская городская государственная администрация подписали кредитное соглашение на 2 млрд грн. Средства будут направлены на подготовку столицы к осенне-зимнему периоду и усиление устойчивости критической инфраструктуры.

Укргазбанк (UGB) и Киевская городская государственная администрация подписали кредитное соглашение на 2 млрд грн.

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Привлеченное финансирование должно усилить возможности Киева в подготовке теплоснабжающей и энергетической инфраструктуры к отопительному сезону.

В банке отмечают, что поддержка муниципалитетов является одним из стратегических направлений работы UGB. Банк финансирует коммунальные и городские проекты, связанные с функционированием критической инфраструктуры, энергетической стойкостью и восстановлением.

Киев привлекает разные источники финансирования

По словам и. первого заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, во время военного положения город реализует проекты, предусматривающие современные технологические решения и инженерную защиту.

Из-за ограниченных сроков подготовки новых и модернизации существующих систем своевременное финансирование является одним из ключевых факторов их реализации.

Для выполнения плана энергостойкости Киев использует средства городского бюджета, ресурсы коммунальных предприятий, а также кредитное финансирование украинских банков и международных партнеров.

Читайте также: 2 500 из 15 000 домов Киева не имеют резервного источника тепла -The Economist


UGB продолжает сотрудничество со столицей

Для Укргазбанка новое кредитное соглашение продолжает сотрудничать с Киевом. Ранее стороны реализовывали проекты, в частности, связанные с размещением местных облигаций и финансовым лизингом.

В банке отмечают, что муниципальное финансирование рассматривается как один из инструментов поддержки восстановления украинских городов.

Привлечение 2 млрд грн расширяет финансовые возможности столицы накануне отопительного сезона и способствует подготовке городской теплоснабжающей инфраструктуры.


Как мы уже сообщали, Киевсовет планирует ссудить 50 млн евро у ЕБРР на восстановление энергетики

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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TAN72
TAN72
18 сентября 2026, 11:08
#
На проедание
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0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
18 сентября 2026, 12:26
#
Отдадут гройсману на ремонт моста «Черниговская» и Харьковского шоссе…
«Автострада» более нуждается.
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