Банки резко нарастили кредитование: в августе зафиксирован рекордный прирост

Прирост кредитов бизнеса и физическим лицам в августе был на исторически максимальном уровне. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

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Исторический максимум

Чистые кредиты бизнеса выросли на 25,9 млрд грн до 651,85 млрд грн

Чистые кредиты физлицам выросли на 16,3 млрд грн до 373,87 млрд грн

«Ни разу такие объемы кредитования мы не имели. Да и такого объема кредитов мы не имели также», — пишет Шевчишин.

Суммарные чистые кредиты банков для всех секторов достигли 1,316 млрд грн, что составляет 14,1% к ВВП. Для сравнения, к концу 2025 года чистые кредиты достигали 12,1% ВВП.

«Был ли август каким-то знаковым — это нужно будет посмотреть в динамике. Но спрос со стороны населения на случай дефицита товаров действительно был (как и в марте), и потребность в деньгах для его удовлетворения — тоже. А у бизнеса был спрос на кредиты для восстановления и перестройки логистики. Если так, то в приросте за август-сентябрь мы увидим пиковые уровни. А дальше наступит насыщение. Во-первых, НБУ пойдет на повышение ставки, а во-вторых, у правительства пока не хватает денег на финансирование льготных кредитов», — подытожил аналитик.