Прирост кредитов бизнеса и физическим лицам в августе был на исторически максимальном уровне. Об этом пишет финансовый аналитик Андрей Шевчишин.
Банки резко нарастили кредитование: в августе зафиксирован рекордный прирост
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Исторический максимум
- Чистые кредиты бизнеса выросли на 25,9 млрд грн до 651,85 млрд грн
- Чистые кредиты физлицам выросли на 16,3 млрд грн до 373,87 млрд грн
«Ни разу такие объемы кредитования мы не имели. Да и такого объема кредитов мы не имели также», — пишет Шевчишин.
Суммарные чистые кредиты банков для всех секторов достигли 1,316 млрд грн, что составляет 14,1% к ВВП. Для сравнения, к концу 2025 года чистые кредиты достигали 12,1% ВВП.
«Был ли август каким-то знаковым — это нужно будет посмотреть в динамике. Но спрос со стороны населения на случай дефицита товаров действительно был (как и в марте), и потребность в деньгах для его удовлетворения — тоже. А у бизнеса был спрос на кредиты для восстановления и перестройки логистики. Если так, то в приросте за август-сентябрь мы увидим пиковые уровни. А дальше наступит насыщение. Во-первых, НБУ пойдет на повышение ставки, а во-вторых, у правительства пока не хватает денег на финансирование льготных кредитов», — подытожил аналитик.
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