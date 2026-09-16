Вызов для банков: 7 финучреждений не дотягивают до нового норматива капитала

Семь из 59 платежеспособных банков Украины имеют уставный капитал ниже нового уровня в 250 млн грн. По данным платформы крупных данных VKURSI, совокупная сумма необходимого увеличения капитала для этих семи учреждений составляет около 302,45 млн грн. В то же время 52 банка, или 88% от общего количества, уже имеют капитал на уровне не менее 250 млн грн.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что приняла Рада

2 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект № 13007-д, изменяющий требования к капиталу банков. Минимальный размер уставного капитала повысили с 200 млн до 250 млн грн. Для действующих банков, не отвечающих новому требованию, предусмотрели шестимесячный период для увеличения капитала до нового минимума.

7 из 59 платежеспособных банков пока имеют уставный капитал ниже нового минимума. Это около 12% от общего количества учреждений. Совокупно для достижения нового порога им необходимо увеличить уставный капитал примерно на 302,45 млн грн, по данным платформы больших данных VKURSI.

Уставный капитал менее 250 млн грн имеют банки:

Citibank — 200 000 080 грн

Банк Фамильный — 200 000 054 грн

COMINBANK — 215 748 034 грн

AVANGARD BANK — 231 800 000 грн

Траст Капитал — 200 000 931 грн

Банк Украинский Капитал — 200 001 150 грн

ПОЛИКОМБАНК — 200 000 000 грн.

Ближайшим к новой планке среди семи банков Банк Авангард — для достижения 250 млн грн ему не хватает 18,2 млн грн.

Коминбанку необходимо увеличить капитал примерно на 34,25 млн грн. Остальные пять банков находятся практически на уровне предыдущего минимального требования в 200 млн грн. Каждому из них до нового порога не хватает около 50 млн грн.

Наибольший уставный капитал среди 59 проанализированных платежеспособных банков имеет ПриватБанк — 206,06 млрд грн. Это более чем в четыре раза превышает показатель Сбербанка, занимающего второе место с 49,47 млрд грн. Третий — Укрэксимбанк с уставным капиталом 45,57 млрд грн. В пятерку банков с крупнейшим уставным капиталом также входят Сэнс Банк — 28,73 млрд грн и Укргазбанк — 13,84 млрд грн.

Среди семи учреждений два банка имеют 100% иностранный капитал: Ситибанк — американский, Банк Авангард — кипрский.

Остальные пять учреждений — Банк Фамильный, Коминбанк, Банк Траст-Капитал, Банк Украинский капитал и Поликомбанк — принадлежат банкам с частным капиталом.

Что даст повышение минимального уставного капитала

Повышение минимального уставного капитала банков с 200 млн грн до 250 млн грн должно увеличить их финансовый запас прочности и приблизить украинские требования к европейским.

Капитал служит своеобразной «подушкой безопасности»: за его счет банк может покрывать убытки, в частности, от невозвращенных кредитов или обесценивания активов, не перекладывая эти потери на вкладчиков и кредиторов.