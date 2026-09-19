НБУ ввел в обращение монету в честь Владимира Ивасюка и «Красной руты»: 10 грн из серебра 925 пробы

Национальный банк Украины ввел в обращение новую серебряную памятную монету «Красная рута — голос поколений», посвященную одноименной песне и ее автору — украинскому композитору Владимиру Ивасюку.



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Характеристики монеты

Номинал монет составляет 10 гривен. Ее изготовлено из серебра 925 пробы, масса — 31,1 г, диаметр — 38,6 мм. Категория качества чеканки — «специальный анциркулейтед». Тираж составляет до 10000 штук.

Художницей монеты стала Александра Кучинская, скульпторами — Владимир Атаманчук и Анатолий Демяненко.

Что изображено на аверсе

На аверсе размещен стилизованный портрет Владимира Ивасюка за пианино. Рядом изображены нотное состояние и ручка, а на музыкальном инструменте — монограмма художника.

Фоном стали Карпатские горы, из которых вытекает река, форма которой напоминает скрипку. Композицию дополняют стилизованный цветок красной руты и силуэт девушки с цветком в руках.

Символика реверса

На реверсе река переходит в нотное состояние с фрагментом мелодии «Красной руты». По задумке авторов музыкальная тема символически разрушает камни режима и освобождает цветок красной руты.

В дизайне цветок является символом национального духа, культурной идентичности, любви и света.

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Где купить монету

Приобрести памятную монету можно будет через интернет-магазин нумизматической продукции НБУ и банки-дистрибьюторы. О дате начала продаж и доступности монеты регулятор должен сообщить отдельно.

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