В течение дня, 17 сентября, в работе электронных сервисов Ощадбанка могут возникать перебои. Причиной послужила очередная волна российских обстрелов. Об этом говорится в сообщении банка в телеграмм-канале.
Ощадбанк предупредил о возможных сбоях в работе электронных сервисов
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Сбои в сервисах
«Возможные сбои могут задеть как частных клиентов банка, так и представителей бизнеса», — говорится в сообщении.
В Ощаде заверили, что специалисты прилагают максимум усилий для скорейшего возобновления стабильной работы сервисов.
«Спасибо за ваше понимание и извиняемся за неудобства», — говорится в сообщении банка.
Источник: Минфин
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