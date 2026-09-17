Ощадбанк предупредил о возможных сбоях в работе электронных сервисов

В течение дня, 17 сентября, в работе электронных сервисов Ощадбанка могут возникать перебои. Причиной послужила очередная волна российских обстрелов. Об этом говорится в сообщении банка в телеграмм-канале.

► Читайтестраницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

Сбои в сервисах

«Возможные сбои могут задеть как частных клиентов банка, так и представителей бизнеса», — говорится в сообщении.

В Ощаде заверили, что специалисты прилагают максимум усилий для скорейшего возобновления стабильной работы сервисов.

«Спасибо за ваше понимание и извиняемся за неудобства», — говорится в сообщении банка.