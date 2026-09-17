НБУ повысил учетную ставку до уровня 16%

Правление Национального банка приняло решение о повышении учетной ставки до уровня 16% годовых. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга по монетарной политике 17 сентября.

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Как сообщил Андрей Пышный решение о повышении ставки на 0,5% до 16%, принималось с учетом устойчивого инфляционного давления, связанного с российской агрессией, с учетом эскалации войны на Ближнем Востоке, а также других факторов.

В ближайшее время регулятор ожидает несколько повышенную инфляцию, но в 2027 году ситуация должна нормализоваться.

Решение НБУ ставит целью вернуть инфляцию к таргету 5%.

Напомним

30 июля 2026 г. правление НБУ приняло решение об увеличении учетной ставки на 0,5 п.п до 15,5% годовых.

Что означает изменение ставки

Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам. Чем выше ключевая ставка, тем дороже кредиты и депозиты в нацвалюте. Поэтому, если решение НБУ приведет к охлаждению потребительского спроса, НБУ может пересмотреть повышение ставки.





