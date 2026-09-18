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18 сентября 2026, 16:02 Читати українською

Верховный Суд изменил правила взыскания заоблачных процентов по микрокредитам

Верховный Суд кардинально обновил судебную практику по спорам между финансовыми учреждениями и должниками. Судьям разрешили автоматически срезать скрытые проценты из-за двусмысленности сделок, но одновременно запретили уменьшать долги по собственной инициативе только из-за их «несправедливости».

Верховный Суд кардинально обновил судебную практику по спорам между финансовыми учреждениями и должниками.

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Соответствующее постановление приняла Объединенная палата Кассационного гражданского суда ВС (дело № 552/672/23).

В центре внимания оказалась классическая для рынка микрокредитования история. Клиент получил ссуду на 4800 грн. Заявление-анкета фиксировало плату за пользование деньгами в размере 1440 грн. В других же положениях договора была зашита растущая со временем динамическая ставка. В результате кредитор насчитал более 53 тыс. грн. процентов и требовал через суд 57,8 тыс грн.

Апелляционный суд принял сторону финансового учреждения. Верховный Суд это решение отменил и сформировал три жестких правила для рассмотрения подобных дел в будущем.

Любая двусмысленность трактуется в пользу клиента

Если в документах есть разногласия (анкета указывает одну сумму, а договор содержит дополнительные условия начисления), действует принцип favor contractus и нормы Закона «О защите прав потребителей». Суд обязан толковать такие нечеткие положения исключительно в пользу заемщика и взимать меньшую сумму. Отдельное исковое требование от клиента для этого не требуется. По этому делу ВС обязал взыскать только первоначальные 1440 грн процентов.

Отмена процентов без иска теперь запрещена

Это ключевой разворот в судебной практике. Ранее суды часто уменьшали космические начисления по собственной инициативе, признавая их непропорциональными или нарушающими принцип добросовестности.

Объединенная палата положила этому конец. Если кредитор прописал кабальные проценты верно, недвусмысленно и юридически грамотно, трибунал не имеет права самовольно урезать долг. Теперь, чтобы отменить такие условия, должник обязан проявить активность — подать встречный иск с требованием признать соответствующий пункт договора недействительным.

Новые ограничения ставок не спасают старых должников

ВС окончательно разъяснил применение законодательных ограничений максимальной дневной ставки, вступивших в силу в конце 2023 года. Эти лимиты не имеют обратного действия: они не распространяются на договоры, заключенные до 24 декабря 2023 г., за исключением случаев, когда срок кредитования продолжался после этой даты

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Bottom line


Для финансовых компаний это прямой сигнал очистить свои договоры от внутренних противоречий, иначе суды будут гарантированно резать их доходы в пользу клиентов. Для должников эпоха пассивной защиты завершилась: спастись от заоблачных процентов по четко выписанному договору можно исключительно из-за полноценной судебной войны и встречных исков.

Как мы писали, осужденные пенсии должны выплачивать полностью: Верховный Суд отменил механизм Кабмина

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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