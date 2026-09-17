Депозит, ОВГЗ или валюта: как украинцам сохранить сбережения перед зимой

В преддверии зимнего периода, когда к экономической неопределенности добавляются военные и энергетические риски, украинцам следует внимательнее отнестись к собственным сбережениям и не держать свободные средства без движения. Об этом рассказал Сергей Мамедов, председатель правления Глобус Банка во время авторского подкаста финансового эксперта Алексея Козырева.

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Депозиты уже предлагают до 17−17,5% годовых

По словам Мамедова, ожидание «идеального момента» для размещения средств само по себе может привести к потере потенциального дохода.

На депозитном рынке уже есть предложения по ставкам 17−17,5% годовых, хотя конкретная доходность зависит от банка и срока размещения.

Он также обратил внимание, что хранение всех сбережений только в валюте не является универсальным способом защиты капитала, поскольку покупательная способность доллара и евро также с течением времени меняется.

«Моя рекомендация проста: деньги должны работать. Во-первых, это не позволяет обесцениваться вашему капиталу. А во-вторых, это все же позволяет восстанавливать и развивать нашу страну. Деньги, где-то „лежат“, не работают на экономику», — подчеркнул Мамедов.

Как распределить сбережения

Универсальной пропорции для всех вкладчиков, по словам банкира, нет.

Структура сбережений должна зависеть от:

объема капитала;

регулярных издержек;

будущих финансовых целей;

готовности человека к риску

Как один из возможных вариантов Мамедов привел модель, при которой около половины средств можно оставить в гривневых инструментах, а другую часть распределить между иностранными валютами.

Валюту при этом целесообразно выбирать с учетом будущих расходов. К примеру, если человек регулярно путешествует или тратит средства в странах еврозоны, часть сбережений можно держать в евро, чтобы избегать лишних конвертаций.

Депозит или ОВГЗ

Гривневую часть сбережений, особенно если речь идет о значительных суммах, Мамедов советует распределять между несколькими инструментами — банковскими депозитами и облигациями внутреннего государственного займа.

При выборе ОВГЗ следует учитывать не только заявленную доходность, но и возможные банковские или брокерские комиссии и стоимость обслуживания счета.

В то же время банкир подчеркнул, что такую модель не следует автоматически переносить на каждого вкладчика — структура портфеля должна формироваться индивидуально.

Что будет с курсом

Говоря о валютном рынке, Мамедов отметил, что не видит предпосылок для ажиотажного спроса на валюту.

По его мнению, объем международных резервов и внешней финансовой помощи дает Национальному банку достаточно возможностей для сохранения контролируемой ситуации на валютном рынке.

По курсу в конце года банкир предположил, что движение в направлении около 45 грн/$ реалистично.

В то же время из-за войны, объемов международной помощи и бюджетных нужд точные курсовые прогнозы остаются условными.

Финмониторинг: происхождение средств становится важным

Мамедов обратил внимание на финансовый мониторинг.

По его словам, проверка отдельной операции банком не означает автоматического блокирования счета или пристрастного отношения к клиенту.

Современные системы финмониторинга в значительной степени автоматизированы: алгоритмы анализируют операции и реагируют, прежде всего, на нетипичное финансовое поведение.

Например, внимание может привлечь значительное поступление средств с последующим переводом на большое количество карт или другие операции, существенно отличающиеся от обычной активности клиента.

Есть автоматические алгоритмы, которые анализируют весь массив операций, который проходит в банке. Если есть несоответствия, то эта операция переносится на углубленное изучение", — объяснил Мамедов.

В таком случае банк может попросить клиента объяснить экономическое содержание сделки или предоставить документы, подтверждающие происхождение средств.

Какие документы следует иметь

По словам банкира, если возникают вопросы по сделке или счету, не стоит игнорировать обращение банка. Лучше оперативно связаться с учреждением через официальные каналы и предоставить необходимую информацию.

Подтверждением происхождения средств могут быть, в частности:

документы о продаже активов;

информация о депозитах;

подана декларация;

подтверждение получения заработной платы;

другие документы о легальных доходах.

Мамедов прогнозирует, что по мере интеграции Украины в европейское финансовое пространство требования к прозрачности происхождения средств будут только усиливаться.

«Надо всегда думать о том, как объяснить, где ты заработал средства, которые планируешь инвестировать. И в дальнейшем требования по происхождению средств будут только усиливаться», — подытожил он.