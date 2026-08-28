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28 августа 2026, 16:36 Читати українською

Импорт из Китая в ЕС рухнул на 30-40% после введения пошлины на мелкие посылки

С 1 июля Евросоюз ввел пошлину в €3 на посылки стоимостью до €150, и мера уже дает результат: импорт, особенно из Китая, упал на 30−40%. Об этом сообщает Euronews .

С 1 июля Евросоюз ввел пошлину в €3 на посылки стоимостью до €150, и мера уже дает результат: импорт, особенно из Китая, упал на 30−40%.

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Годами мелкие посылки из Китая заполняли почтовые ящики европейцев: одежда, аксессуары, гаджеты и обычные товары, заказанные на Shein, Temu или AliExpress, поступали напрямую потребителям по очень низким ценам. Систему, которую некоторые называли «нашествием», ЕС решил существенно ограничить: теперь посылки стоимостью до €150 включительно облагаются фиксированной пошлиной €3 за каждую товарную категорию, тогда как раньше такие мелкие отправления вообще освобождались от пошлины.

Как это повлияло на маркетплейсы

По данным французской таможни, на которые в четверг ссылалось министерство экономики Франции, количество попадающих в ЕС мелких посылок сократилось на 30−40% от момента введения налога. Французское правительство расценивает это как доказательство того, что более жесткое регулирование способно изменить потребительское поведение и рыночную доминацию крупных китайских платформ.

Между июнем и июлем объемы продаж рухнули на Temu (-50%) и AliExpress (-37%). Shein держится лучше (-15%) — этому способствует запланированное в конце 2025 года открытие нового состава в Польше, которое поможет облегчить налоговую нагрузку.

Почему Европа решила действовать

В 2025 году в ЕС ввезли 5,9 млрд товаров низкой стоимости (и качества). Это эквивалент более 16 млн посылок в день. Для Брюсселя эта система давала большим иностранным платформам преимущество европейским ритейлерам, которые вынуждены соблюдать те же правила и платить пошлину на импорт.

Европейская комиссия также указывает на проблемы безопасности: по результатам опроса, проведенного в ЕС в 2025 году, более 60% проверенных товаров низкой стоимости не отвечали европейским требованиям или стандартам безопасности. Новые правила позволяют таможенным органам лучше выявлять потенциально опасную продукцию.

Мероприятие эффективное, но не постоянное, ведь оно должно сопровождать более широкую реформу европейской таможенной системы в 2028 году. Поэтому уже в ноябре текущего года к €3 может добавиться дополнительный сбор на финансирование обработки посылок.

Впрочем, пример Shein подсказывает, что будет дальше: пошлину на границе можно обойти, перенеся склад внутрь таможенного пространства, а платеж в €3 могут просто распределить между категориями товаров или заложить в цену.

Напомним

Похожий путь проходит и Украина. Как сообщал Минфин, в конце августа профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту принять пакет законопроектов, отменяющий налоговую льготу для международных посылок и вводящий НДС на товары, купленные через маркетплейсы.

Обязанность начислять и уплачивать НДС возложат на сами маркетплейсы, а реформа должна принести бюджету около 10 млрд. грн. ежегодно на нужды обороны.

Читайте также: НБУ изменяет правила валютных переводов для почтовых операторов и перевозчиков

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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neverice
neverice
28 августа 2026, 18:09
#
От і вся історія. Відкриють склади на території ЄС. Возитимуть через дрібнооптову схему — податок 3 євро за пачку. Що фактично навіть не вплине на ціну. Від 150 євро — це якихось 2%. Що успішно продемонстрував Shein — навіть в турбулентний перший місяць спад всього 15%.
А для покупців з ЄС ще й бонус буде — доставка 2−3 дні для ходових позицій. Що взагалі може зруйнувати бізнес місцевих перекупів.
І навіть 100% мита не факт, що змінять ситуацію. Бо ЄС банально не виробляє 90% того, що купують з Китаю.
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