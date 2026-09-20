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20 сентября 2026, 11:59 Читати українською

Рост коммуналки по новым правилам: украинцам будут раскрывать структуру тарифов и дадут время на замечания

Повышение коммунальных тарифов в Украине должны сопровождать детальные объяснения, — сообщила Судебно-юридическая газета. Теперь потребителям должны показывать, из чего складывается новая цена, почему ее просматривают и насколько она может вырасти.

Повышение коммунальных тарифов в Украине должны сопровождать детальные объяснения, — сообщила Судебно-юридическая газета.

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Изменения были утверждены Министерством развития общин и территорий приказом № 1760. Они касаются тарифов на тепло, горячую воду, централизованное водоснабжение, водоотвод и услуги по управлению бытовыми отходами. Правила не распространяются на тарифы на поставку и распределение газа и электроэнергии.

Как изменится процедура

После представления расчетов уполномоченному органу исполнитель будет пять рабочих дней, чтобы сообщить потребителям о намерении установить или пересмотреть тариф.

В уведомлении должны быть указаны:

  • действующий и предлагаемый тарифы;

  • структура новой цены и основные издержки;

  • изменения расходов на зарплаты, электроэнергию, горючее и т. п.;

  • заложены прибыль и НДС;

  • экономически обоснованный размер тарифа;

  • причины просмотра;

  • ожидаемый процент повышения.

Для услуг по обращению с отходами тарифы дополнительно должны расписывать отдельно по операциям — сбору, перевозке, восстановлению и удалению.

Как потребители смогут влиять на тариф

После обнародования информации у людей будет от 7 до 14 календарных дней, чтобы подать замечания и предложения.

Если исполнитель отклонит предложение, то он должен объяснить причины. Если замечания будут учтены, расчет тарифа должен быть пересмотрен и повторно подан уполномоченному органу.

В то же время, потребители не получают права единолично заблокировать повышение. Новый механизм позволяет проверить обоснованность начислений и повлиять на процедуру до принятия решения.

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Где будут публиковать информацию

Данные будут размещаться на сайтах органов местного самоуправления и коммунальных предприятий, в печатных медиа, на информационных стендах и платежках. В квитанциях должен быть указан источник, где можно ознакомиться с полным расчетом.

Дополнительным каналом станет Единая информационно-аналитическая жилищная система. В то же время, эта часть приказа заработает только после запуска системы и официального обнародования документа.

Главное изменение состоит в том, что между решением о пересмотре тарифа и появлением новой суммы в платежке должна появиться прозрачная процедура разъяснений и общественных замечаний.

Как мы сообщали, тарифы на воду снова пересматривают: в некоторых городах кубометр будет стоить более 100 грн.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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TAN72
TAN72
20 сентября 2026, 13:26
#
Монополия во всех сферах услуг 😂
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