Повышение коммунальных тарифов в Украине должны сопровождать детальные объяснения, — сообщила Судебно-юридическая газета. Теперь потребителям должны показывать, из чего складывается новая цена, почему ее просматривают и насколько она может вырасти.
Рост коммуналки по новым правилам: украинцам будут раскрывать структуру тарифов и дадут время на замечания
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Изменения были утверждены Министерством развития общин и территорий приказом № 1760. Они касаются тарифов на тепло, горячую воду, централизованное водоснабжение, водоотвод и услуги по управлению бытовыми отходами. Правила не распространяются на тарифы на поставку и распределение газа и электроэнергии.
Как изменится процедура
После представления расчетов уполномоченному органу исполнитель будет пять рабочих дней, чтобы сообщить потребителям о намерении установить или пересмотреть тариф.
В уведомлении должны быть указаны:
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действующий и предлагаемый тарифы;
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структура новой цены и основные издержки;
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изменения расходов на зарплаты, электроэнергию, горючее
и т. п.;
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заложены прибыль и НДС;
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экономически обоснованный размер тарифа;
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причины просмотра;
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ожидаемый процент повышения.
Для услуг по обращению с отходами тарифы дополнительно должны расписывать отдельно по операциям — сбору, перевозке, восстановлению и удалению.
Как потребители смогут влиять на тариф
После обнародования информации у людей будет от 7 до 14 календарных дней, чтобы подать замечания и предложения.
Если исполнитель отклонит предложение, то он должен объяснить причины. Если замечания будут учтены, расчет тарифа должен быть пересмотрен и повторно подан уполномоченному органу.
В то же время, потребители не получают права единолично заблокировать повышение. Новый механизм позволяет проверить обоснованность начислений и повлиять на процедуру до принятия решения.
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Где будут публиковать информацию
Данные будут размещаться на сайтах органов местного самоуправления и коммунальных предприятий, в печатных медиа, на информационных стендах и платежках. В квитанциях должен быть указан источник, где можно ознакомиться с полным расчетом.
Дополнительным каналом станет Единая информационно-аналитическая жилищная система. В то же время, эта часть приказа заработает только после запуска системы и официального обнародования документа.
Главное изменение состоит в том, что между решением о пересмотре тарифа и появлением новой суммы в платежке должна появиться прозрачная процедура разъяснений и общественных замечаний.
Как мы сообщали, тарифы на воду снова пересматривают: в некоторых городах кубометр будет стоить более 100 грн.
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