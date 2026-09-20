Оборона, пенсии и зарплаты бюджетников: как распределили расходы госбюджета в 2026 году

Как сообщает Министерство финансов, за январь-август 2026 расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 2,97 трлн грн. Это на 466,6 млрд грн, или 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшая часть средств — 1,84 трлн. грн., или 62% всех расходов, — пошла на безопасность и оборону.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Основные статьи расходов

1,14 трлн грн — оплата труда бюджетников с начислениями. Это 38,5% всех расходов. За год сумма выросла на 15%.

474,6 млрд грн — социальное обеспечение, в частности пенсии, пособия, стипендии, субсидии и льготы. Доля этой статьи — 16%.

452,9 млрд грн — субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям и организациям. На это направление пришлось 15,2% расходов. Средства, в частности, направлялись на закупку товаров для ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

372,6 млрд грн — приобретение товаров и услуг, или 12,5% расходов.

250,5 млрд грн — обслуживание государственного долга. Это 8,4% от общего объема.

200,4 млрд грн — трансферты местным бюджетам, или 6,7% расходов.



Читайте также: 19 400 грн на зиму: кто из украинцев может получить одноразовую помощь

Что означают расходы на поддержку ВСУ

Расходы на поддержку Вооруженных сил охватывают не только закупку оружия. Речь также идет о приобретении военной техники, боеприпасов, другого оборонного оборудования, шлемов, бронежилетов и специального снаряжения.

Кроме того, бюджетные средства направляются на горючее, питание военных, оплату коммунальных услуг и обеспечение других военных формирований и правоохранительных органов.

За восемь месяцев 2026 года в общий фонд госбюджета поступило около 2,3 трлн грн.

Как мы сообщали, правительство приняло два решения из нового пакета поддержки бизнеса, над которым в последние месяцы работало Министерство экономики и окружающей среды.