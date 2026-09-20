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20 сентября 2026, 9:43 Читати українською

Оборона, пенсии и зарплаты бюджетников: как распределили расходы госбюджета в 2026 году

Как сообщает Министерство финансов, за январь-август 2026 расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 2,97 трлн грн. Это на 466,6 млрд грн, или 18,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшая часть средств — 1,84 трлн. грн., или 62% всех расходов, — пошла на безопасность и оборону.

Как сообщает Министерство финансов, за январь-август 2026 расходы общего фонда государственного бюджета Украины составили 2,97 трлн грн.

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Основные статьи расходов

  • 1,14 трлн грн — оплата труда бюджетников с начислениями. Это 38,5% всех расходов. За год сумма выросла на 15%.

  • 474,6 млрд грн — социальное обеспечение, в частности пенсии, пособия, стипендии, субсидии и льготы. Доля этой статьи — 16%.

  • 452,9 млрд грн — субсидии и текущие трансферты предприятиям, учреждениям и организациям. На это направление пришлось 15,2% расходов. Средства, в частности, направлялись на закупку товаров для ВСУ и Государственной специальной службы транспорта.

  • 372,6 млрд грн — приобретение товаров и услуг, или 12,5% расходов.

  • 250,5 млрд грн — обслуживание государственного долга. Это 8,4% от общего объема.

  • 200,4 млрд грн — трансферты местным бюджетам, или 6,7% расходов.


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Что означают расходы на поддержку ВСУ

Расходы на поддержку Вооруженных сил охватывают не только закупку оружия. Речь также идет о приобретении военной техники, боеприпасов, другого оборонного оборудования, шлемов, бронежилетов и специального снаряжения.

Кроме того, бюджетные средства направляются на горючее, питание военных, оплату коммунальных услуг и обеспечение других военных формирований и правоохранительных органов.

За восемь месяцев 2026 года в общий фонд госбюджета поступило около 2,3 трлн грн.

Как мы сообщали, правительство приняло два решения из нового пакета поддержки бизнеса, над которым в последние месяцы работало Министерство экономики и окружающей среды.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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