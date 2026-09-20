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20 сентября 2026, 10:25 Читати українською

Уоррен Баффет нашел самый скучный способ зарабатывать на ИИ

Как считает CNN, 96-летний Уоррен Баффет, который на днях покинул свой пост в Berkshire Hathaway, избегал масштабных инвестиций непосредственно в компании искусственного интеллекта, считая это направление рискованным и сложным для прогнозирования. Однако возглавляемая им в течение десятилетий Berkshire все равно извлекает выгоду от развития отрасли — через энергетические и промышленные компании.

Как считает CNN, 96-летний Уоррен Баффет, который на днях покинул свой пост в Berkshire Hathaway, избегал масштабных инвестиций непосредственно в компании искусственного интеллекта, считая это направление рискованным и сложным для прогнозирования.

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Как Berkshire зарабатывает на буме ИИ

Berkshire владеет крупными энергетическими компаниями, в том числе MidAmerican Energy и NV Energy. Они снабжают электроэнергию регионам, где активно строят дата-центры.

К примеру, 8% энергетической нагрузки Berkshire в Айове в 2025 году приходилось на центры обработки данных. Рост спроса на электроэнергию из-за развития ИИ делает такие активы более ценными.

Еще один пример — Precision Castparts, производитель деталей для турбин и генераторов. В 2016 году Berkshire приобрела компанию, а впоследствии списала $11 млрд ее стоимости, признав, что переплатила. В то же время, нынешний спрос на электроэнергию повышает потребность в газовых турбинах и комплектующих к ним.

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Прямые инвестиции — исключение

Berkshire владеет акциями Apple, а в 2026 году приобрела долю Alphabet — материнской компании Google, активно развивающей искусственный интеллект. Однако эти вложения не означают изменения общей стратегии Баффета.

Его подход состоит в инвестициях в компании, обеспечивающие базовые потребности экономики. Поэтому Berkshire может получать прибыль от развития ИИ, не пытаясь определить, какая именно технологичная компания станет главным победителем.

Как мы писали, Баффет: рынки все больше похожи не на инвестирование, а на казино

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новостей Ярослав Дмитренко
Пишет на темы: Экономика, финансы, криптовалюты, технологии, инвестиции
Источник: Минфин
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