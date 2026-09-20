НДФЛ принес общинам почти 227 млрд грн: как выросли доходы местных бюджетов

В январе-августе 2026 года в местные бюджеты Украины поступило 378,6 млрд грн налогов. Это на 16,5% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об єтом сообщает Укринформ со ссылкой на Государственную налоговую службу.

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НДФЛ обеспечил наибольшую часть поступлений

Основным источником доходов местных бюджетов остается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). За восемь месяцев он принес общинам 226,9 млрд грн, что на 20,5% больше, чем годом ранее.

Другие ключевые источники поступлений:

59 млрд грн — единый налог (+11,4%);

43,4 млрд грн — налог на имущество (+13,2%);

25,7 млрд грн — налог на прибыль предприятий (+8,4%);

3,8 млрд грн — рентная плата за пользование недрами (+16,3%);

269,8 млн грн — туристический сбор (+23%);

158,3 млн грн — сбор за парковку (+12,2%).



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Остатки средств выросли почти вдвое

По состоянию на 1 сентября остатки на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений составили 185,9 млрд. грн. Это на 90,7 млрд грн или почти вдвое больше, чем в начале 2026 года.



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