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26 августа 2026, 20:00 Читати українською

Топ-5 новостей за среду: новый расчет пенсий, оживление на депозитном рынке и куда ехать на заработки

Пенсии будут считать по-новому: в Пенсионном фонде сообщили о важных изменениях

Украинцам утвердили новые показатели средней зарплаты, от которых зависит расчет пенсий. Данные касаются второго квартала 2026 года и самый высокий показатель за этот период зафиксировали в июне. О новых размерах средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, сообщил Пенсионный фонд Украины.

Зачем банк Тигипко пылесосит с рынка гривну

Депозитный рынок начинает понемногу оживать. За последние две недели три банка с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн откорректировали свои предложения для частных клиентов. О владельцах денег на банковских счетах, их поведении и актуальных предложениях размещения гривны, доллара и евро на депозитах в крупных банках, рассказываем в свежем обзоре.

Польша или Германия: где украинцы могут заработать больше в 2026 году

Вопрос «куда ехать на заработки» каждый год звучит по-новому. В 2026-м Украина уверенно занимает последнее место среди стран ЕС и кандидатов на вступление по размеру минимальной зарплаты — всего 169 евро в месяц. Для сравнения: в Польше минималка уже достигла 1119 евро, а в Германии — 2343 евро. Портал Visit Ukraine разобрал, где украинцы действительно могут заработать больше и стоит ли ориентироваться только на цифры минимальной зарплаты.

Почему украинцев пугают «самой сложной зимой» и что происходит на самом деле

Недавно Кабмин перераспределил около 35 млрд. гривен на реализацию планов устойчивости. Экспремьер Юлия Свириденко оценивала общую стоимость их финансирования в 215,32 млрд гривен. По состоянию на конец августа реальное финансирование составило 62,6 млрд. «Минфин» разбирался, куда идут выделенные на подготовку к зиме миллиарды и почему эксперты говорят о «провале» подготовки к зиме.

Revolut запустил в обращение привязанный к евро стейблкоин EURR

Британский финтех-стартап Revolut запустил в обращение привязанный к евро стейблкоин EURR, пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Эмитентом EURR является компания Bridge, принадлежащая американской Stripe. Bridge также будет владеть и управлять активами, которыми снабжен этот стейблкоин.

Источник: Минфин
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