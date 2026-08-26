Топ-5 новостей за среду: новый расчет пенсий, оживление на депозитном рынке и куда ехать на заработки

Украинцам утвердили новые показатели средней зарплаты, от которых зависит расчет пенсий. Данные касаются второго квартала 2026 года и самый высокий показатель за этот период зафиксировали в июне. О новых размерах средней зарплаты, с которой уплачены страховые взносы и учитывается для исчисления пенсии, сообщил Пенсионный фонд Украины.

Зачем банк Тигипко пылесосит с рынка гривну

Депозитный рынок начинает понемногу оживать. За последние две недели три банка с депозитным портфелем физлиц от 2 млрд грн откорректировали свои предложения для частных клиентов. О владельцах денег на банковских счетах, их поведении и актуальных предложениях размещения гривны, доллара и евро на депозитах в крупных банках, рассказываем в свежем обзоре.

Польша или Германия: где украинцы могут заработать больше в 2026 году

Вопрос «куда ехать на заработки» каждый год звучит по-новому. В 2026-м Украина уверенно занимает последнее место среди стран ЕС и кандидатов на вступление по размеру минимальной зарплаты — всего 169 евро в месяц. Для сравнения: в Польше минималка уже достигла 1119 евро, а в Германии — 2343 евро. Портал Visit Ukraine разобрал, где украинцы действительно могут заработать больше и стоит ли ориентироваться только на цифры минимальной зарплаты.

Почему украинцев пугают «самой сложной зимой» и что происходит на самом деле