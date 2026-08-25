ТОП-5 главных новостей: перерасчет пенсии, ставки по депозитам и вклады в банках

Работающим пенсионерам могут перечислить пенсии в сентябре: что нужно сделать

Работающие пенсионеры, накопившие необходимый страховой стаж после марта, имеют шанс получить повышение выплат уже с сентября. Однако автоматического пересчета для этой категории не будет, чтобы не потерять причитающиеся средства, необходимо лично подать заявление в Пенсионный фонд Украины.

Банки усилят конкуренцию «за гривну»: что будет со ставками по депозитам

С началом осени банковский сектор войдет в период повышенной экономической чувствительности, однако предпосылок для резких или неконтролируемых изменений пока нет. Главными факторами для банков станут: инфляционная динамика, новые монетарные ориентиры Нацбанка, военные риски для энергетики и логистики, состояние внешней торговли, сезонное оживление спроса на кредиты и конкуренция банков за счет вкладчиков.

Украинцы в Португалии могут претендовать на выплату более 5 тысяч евро

Иностранные работники, предприниматели и цифровые кочевники, легально проживающие в Португалии, могут получить государственную финансовую поддержку в размере более 5 тысяч евро при переезде во внутренние районы страны в рамках программы Emprego Interior MAIS.

Сингапур предоставит $55 000 поддержки на каждого ребенка до 17 лет. А что в Украине?

Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг в ходе Национального митинга 23 августа объявил новый пакет поддержки семей. Каждый ребенок-гражданин страны будет иметь право примерно на 70 000 сингапурских долларов, или около $55 150, прямой государственной поддержки от рождения до 17 лет.

Вклады украинцев в банках выросли до рекордных 1,75 трлн грн

По состоянию на 1 августа 2026 года общая сумма вкладов физических лиц, включая физических лиц-предпринимателей, в банках Украины составила 1 750,6 млрд грн. Это на 1,3 млрд грн больше, чем месяцем ранее.