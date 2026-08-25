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25 августа 2026, 10:31 Читати українською

Новости криптомира: Bitcoin поднялся выше $80 000, Ethereum прибавил 2,5% в сутки

25 августа Bitcoin поднялся выше отметки 80 000 долларов и достигал 81 237,94 доллара — самого высокого уровня более чем за четыре месяца. За август монета прибавила около 26% и двигается дальше. В тот же день Ethereum торговался у отметки 2509 долларов, прибавив около 2,5% в сутки.

25 августа Bitcoin поднялся выше отметки 80 000 долларов и достигал 81 237,94 доллара — самого высокого уровня более чем за четыре месяца.

► Читайтестраницу «Минфина» в Facebook: главные финансовые новости

По мнению Reuters, ралли Bitcoin поддержали более слабеющий доллар, снижение доходности облигаций и опасения инвесторов по обесцениванию фиатных валют. Дополнительным катализатором стали планы Минфина США увеличить выкуп долгосрочных облигаций .

Что еще происходит на крипторынке

На фоне роста цены компания Strategy Майкла Сейлора создала денежный резерв примерно на 1,6 млрд долларов, который планируется использовать для новых покупок Bitcoin и других корпоративных потребностей. Этот резерв отделен от фонда для выплаты дивидендов по привилегированным акциям и обслуживанию долга.

Рынок воспринимает это как сигнал, что компания продолжает курс на активное накопление криптовалюты .

Читайте также: Strategy представила индекс принятия биткоина среди крупнейших банков мира

Растет и активность трейдеров: за пять дней объемы торгов на криптобиржах почти удвоились — после того, как Bitcoin и Ethereum за предыдущую неделю выросли более чем на 23% и 30% соответственно. По данным The Block, это свидетельствует, что ралли сопровождается не только спекулятивным движением цены, но и возвращением трейдеров на рынок.

Еще один пример активного накопления — публичная компания Strive, которая приобрела 1110 Bitcoin примерно за 81,5 млн долларов по средней цене 73 409 долларов за монету. Общие запасы компании выросли до 21356 BTC, что сделало Strive седьмым крупнейшим публичным владельцем Bitcoin. Покупка произошла еще до прорыва Bitcoin выше 80 000 долларов, сообщает The Block .

В то же время, в финальную неделю августа на рынок могут выйти токены общей стоимостью более 705 млн долларов. Это может стать сдерживающим фактором цен. 25 августа запланированы разблокировки токенов, в частности для Humanity и Plasma.

По данным Yahoo Finance, Plasma должна выпустить 88,89 млн токенов XPL, Humanity — 266,47 млн токенов H, а Huma Finance — 458.75 млн HUMA

Подобные разблокировки увеличивают предложение на рынке и могут оказывать давление на цену, если получатели решат сразу продавать полученные активы.

Напомним

Как сообщал Минфин, австрийское Управление по финансовым рынкам (FMA) оштрафовало криптобиржу Bitpanda на €70 тыс. за нарушение требований европейского Регламента о рынках криптоактивов (MiCA). Это первое опубликованное окончательное постановление FMA о штрафе по этому регламенту

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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