Топ-5 новостей за среду: контроль на дорогах, изменения для беженцев в Швейцарии и штиль на дипозитном рынке

На депозитном рынке продолжается штиль. За последние две недели свои предложения для частных клиентов откорректировали только 2 банка с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн. Сколько сейчас можно заработать на депозите в небольшом банке и какие финучреждения активно «пылесосят» деньги населения, читайте в свежем обзоре «Минфина».

Главу НБУ Пышного ждут в Раде из-за ситуации вокруг Сенс Банка

Верховная Рада вызвала на заседание в четверг, 20 августа, на 11.00 главу Национального банка Андрея Пышного для доклада по ситуации вокруг государственного Сэнс Банка. Соответствующее предложение, поддержанное 155 парламентариями, поставил на голосование народный депутат Ярослав Железняк.

С начала 2023 года индекс украинского долга вырос примерно на 150%

Украинские облигации стали одной из самых доходных ставок на рынке долга развивающихся стран. С начала 2023 года индекс украинского долга вырос примерно на 150%, а только с начала 2026 года — на 12%.