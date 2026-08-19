Главное за среду, 19 августа
Топ-5 новостей за среду: контроль на дорогах, изменения для беженцев в Швейцарии и штиль на дипозитном рынке
Топ-5 банков, в которых население активно размещало депозиты в гривне и валюте
На депозитном рынке продолжается штиль. За последние две недели свои предложения для частных клиентов откорректировали только 2 банка с депозитным портфелем физлиц до 2 млрд грн. Сколько сейчас можно заработать на депозите в небольшом банке и какие финучреждения активно «пылесосят» деньги населения, читайте в свежем обзоре «Минфина».
Главу НБУ Пышного ждут в Раде из-за ситуации вокруг Сенс Банка
Верховная Рада вызвала на заседание в четверг, 20 августа, на 11.00 главу Национального банка Андрея Пышного для доклада по ситуации вокруг государственного Сэнс Банка. Соответствующее предложение, поддержанное 155 парламентариями, поставил на голосование народный депутат Ярослав Железняк.
С начала 2023 года индекс украинского долга вырос примерно на 150%
Украинские облигации стали одной из самых доходных ставок на рынке долга развивающихся стран. С начала 2023 года индекс украинского долга вырос примерно на 150%, а только с начала 2026 года — на 12%.
В Украине с 20 августа ужесточают контроль на дорогах: где появятся новые камеры
С 20 августа 2026 на автомобильных дорогах Украины заработают еще 50 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД. После их запуска общее количество таких комплексов в стране вырастет до 426-ти.
Status S в Швейцарии будут предоставлять не всем украинцам: что изменится с 20 августа
Status S в Швейцарии теперь будет предоставляться только гражданам Украины, которые не нарушают военные обязательства перед своей страной. Об этом говорится в пресс-релизе Федерального департамента юстиции и полиции EJPD Швейцарии.
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