ТОП-5 новостей за вторник: пенсионный стаж, ВВП и цены на топливо

В Украине вступили в силу новые правила зачисления пенсионного стажа: что изменилось

Со 2 августа 2026 года в Украине вступили в силу изменения в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», защищающие работников от потери страхового стажа из-за долгов работодателей по уплате единого социального взноса (ЕСВ). Теперь определенные периоды работы будут засчитываться в страховой стаж даже в случае неуплаты взносов работодателем. Об этом сообщает Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Экономика Украины вернулась к росту во втором квартале — Госстат

Во втором квартале 2026 года реальный валовой внутренний продукт Украины продемонстрировал положительную динамику, увеличившись как по сравнению с предыдущим кварталом, так и по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

АЗС повышают цены и внедряют лимиты на топливо: угрожает ли Украине дефицит бензина и дизеля

В Украине продолжает дорожать горючее. По состоянию на 29 июля средняя стоимость бензина А-95 составила 80,03 гривны, а дизеля — 89,66 гривны за литр. И эти ценники уже были рекордными: за последние две недели сети повысили прайсы на 4−8 гривен за литр, а некоторые и на 16 гривен.

Киберполиция разработала законопроект, вводящий уголовную ответственность для дроп — ЕМА

Киберполиция разработала законопроект, впервые внедряющий отдельную уголовную ответственность для дропов и организаторов схем с использованием чужих банковских счетов. Документ предусматривает разные виды наказания — от штрафов до лишения свободы сроком до шести лет.

Сколько на самом деле стоит земля в Украине и много ли на ней можно заработать

Официальная статистика утверждает, что средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине составляет около $1 700. Но участники рынка все чаще говорят, что эти цифры не отражают реальную стоимость сделок. «Минфин» проанализировал государственную статистику, данные профессиональных участников рынка и реальные кейсы инвесторов, чтобы выяснить, сколько действительно стоит земля и какую прибыль она способна приносить.