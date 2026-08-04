ТОП-5 новостей за вторник: пенсионный стаж, ВВП и цены на топливо

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

4 августа 2026, 20:00 Читати українською

ТОП-5 новостей за вторник: пенсионный стаж, ВВП и цены на топливо

Главное за вторник, 4 августа.

Главное за вторник, 4 августа.

В Украине вступили в силу новые правила зачисления пенсионного стажа: что изменилось

Со 2 августа 2026 года в Украине вступили в силу изменения в закон «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», защищающие работников от потери страхового стажа из-за долгов работодателей по уплате единого социального взноса (ЕСВ). Теперь определенные периоды работы будут засчитываться в страховой стаж даже в случае неуплаты взносов работодателем. Об этом сообщает Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

Экономика Украины вернулась к росту во втором квартале — Госстат

Во втором квартале 2026 года реальный валовой внутренний продукт Украины продемонстрировал положительную динамику, увеличившись как по сравнению с предыдущим кварталом, так и по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

АЗС повышают цены и внедряют лимиты на топливо: угрожает ли Украине дефицит бензина и дизеля

В Украине продолжает дорожать горючее. По состоянию на 29 июля средняя стоимость бензина А-95 составила 80,03 гривны, а дизеля — 89,66 гривны за литр. И эти ценники уже были рекордными: за последние две недели сети повысили прайсы на 4−8 гривен за литр, а некоторые и на 16 гривен.

Киберполиция разработала законопроект, вводящий уголовную ответственность для дроп — ЕМА

Киберполиция разработала законопроект, впервые внедряющий отдельную уголовную ответственность для дропов и организаторов схем с использованием чужих банковских счетов. Документ предусматривает разные виды наказания — от штрафов до лишения свободы сроком до шести лет.

Сколько на самом деле стоит земля в Украине и много ли на ней можно заработать

Официальная статистика утверждает, что средняя цена гектара сельскохозяйственной земли в Украине составляет около $1 700. Но участники рынка все чаще говорят, что эти цифры не отражают реальную стоимость сделок. «Минфин» проанализировал государственную статистику, данные профессиональных участников рынка и реальные кейсы инвесторов, чтобы выяснить, сколько действительно стоит земля и какую прибыль она способна приносить.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами