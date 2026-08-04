Более дешевые и мощные: китайские ИИ-модели бросают вызов OpenAI и Anthropic

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Исследователи назвали такую ситуацию «зоной смерти» для разработчиков, которые не могут предложить ни лучшую производительность, ни конкурентную стоимость своих моделей. По их мнению, именно в этой категории рискуют оказаться компании, не успевающие за темпами развития китайских лабораторий.

Китай делает ставку на более дешевые и более мощные модели.

Одним из самых заметных примеров стала обширная речевая модель DeepSeek V4 Flash, представленная весной этого года. По данным Artificial Analysis, она примерно в 105 раз дешевле флагманской модели Claude Fable 5 от Anthropic для отдельных агентных задач. Хотя по качеству ответов DeepSeek пока уступает самым сильным американским моделям, разница быстро сокращается.

Помимо DeepSeek, в последние недели свои новые решения представили и другие китайские компании:

Alibaba выпустила модель Qwen3.8-Max, которая, по заявлениям компании, отвечает или превосходит Claude Fable 5 по ряду показателей. Лаборатория Moonshot представила модель Kimi K3, производительность которой приближается к самым дорогим американским аналогам.

Обе модели остаются дешевле передовых продуктов OpenAI и Anthropic, хотя и стоят больше, чем DeepSeek V4 Flash.

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По мнению Bloomberg, подобная конкуренция заставляет американских разработчиков пересматривать свои бизнес-модели. Если раньше преимущество обеспечивалось технологическим отрывом, то теперь все большее значение приобретает соотношение цены и возможностей.

Аналитики говорят о новом этапе конкуренции

Техноаналитик и автор информационного бюллетеня Hello China Tech По Чжао отмечает, что главное изменение заключается не в успехе отдельной компании, а в формировании в Китае целой экосистемы разработчиков искусственного интеллекта.

Основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот Макграт рассказал Bloomberg, что сам изменил подход к работе. По его словам, для сложной планировки он и дальше использует Claude от Anthropic, но выполнение многих практических задач уже поручает DeepSeek, эффективно работающая с агентами искусственного интеллекта.

Подобного мнения придерживается и один из пионеров отрасли Кай-Фу Ли. Он считает, что появление сильных китайских моделей с открытым кодом существенно изменило конкурентную среду. Если ранее OpenAI и Anthropic фактически доминировали на рынке, то теперь пользователи получили альтернативы, предлагающие более низкую стоимость при более высоком уровне производительности.

На этом фоне аналитики ожидают дальнейшего обострения конкуренции между американскими и китайскими разработчиками, где ключевыми факторами станут быстрота развития моделей, их функциональность и цена использования.

Напомним

Минфин уже сообщал, что ИИ-стартап Anthropic обвиняет китайских конкурентов в массовой краже данных