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4 августа 2026, 14:02 Читати українською

Более дешевые и мощные: китайские ИИ-модели бросают вызов OpenAI и Anthropic

Китайские разработчики искусственного интеллекта все быстрее сокращают отставание американских конкурентов. Они предлагают модели, которые приближаются к мировым лидерам по возможностям, но стоят гораздо дешевле. Поэтому американским ИИ-гигантам придется либо быстрее внедрять инновации, либо снижать цены, сообщает Bloomberg со ссылкой на оценки аналитиков Artificial Analysis.

Китайские разработчики искусственного интеллекта все быстрее сокращают отставание американских конкурентов.

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Исследователи назвали такую ситуацию «зоной смерти» для разработчиков, которые не могут предложить ни лучшую производительность, ни конкурентную стоимость своих моделей. По их мнению, именно в этой категории рискуют оказаться компании, не успевающие за темпами развития китайских лабораторий.

Китай делает ставку на более дешевые и более мощные модели.

Одним из самых заметных примеров стала обширная речевая модель DeepSeek V4 Flash, представленная весной этого года. По данным Artificial Analysis, она примерно в 105 раз дешевле флагманской модели Claude Fable 5 от Anthropic для отдельных агентных задач. Хотя по качеству ответов DeepSeek пока уступает самым сильным американским моделям, разница быстро сокращается.

Помимо DeepSeek, в последние недели свои новые решения представили и другие китайские компании:

  1. Alibaba выпустила модель Qwen3.8-Max, которая, по заявлениям компании, отвечает или превосходит Claude Fable 5 по ряду показателей.
  2. Лаборатория Moonshot представила модель Kimi K3, производительность которой приближается к самым дорогим американским аналогам.

Обе модели остаются дешевле передовых продуктов OpenAI и Anthropic, хотя и стоят больше, чем DeepSeek V4 Flash.

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По мнению Bloomberg, подобная конкуренция заставляет американских разработчиков пересматривать свои бизнес-модели. Если раньше преимущество обеспечивалось технологическим отрывом, то теперь все большее значение приобретает соотношение цены и возможностей.

Аналитики говорят о новом этапе конкуренции

Техноаналитик и автор информационного бюллетеня Hello China Tech По Чжао отмечает, что главное изменение заключается не в успехе отдельной компании, а в формировании в Китае целой экосистемы разработчиков искусственного интеллекта.

Основатель шанхайской консалтинговой компании ZenGen Labs Дермот Макграт рассказал Bloomberg, что сам изменил подход к работе. По его словам, для сложной планировки он и дальше использует Claude от Anthropic, но выполнение многих практических задач уже поручает DeepSeek, эффективно работающая с агентами искусственного интеллекта.

Подобного мнения придерживается и один из пионеров отрасли Кай-Фу Ли. Он считает, что появление сильных китайских моделей с открытым кодом существенно изменило конкурентную среду. Если ранее OpenAI и Anthropic фактически доминировали на рынке, то теперь пользователи получили альтернативы, предлагающие более низкую стоимость при более высоком уровне производительности.

На этом фоне аналитики ожидают дальнейшего обострения конкуренции между американскими и китайскими разработчиками, где ключевыми факторами станут быстрота развития моделей, их функциональность и цена использования.

Напомним

Минфин уже сообщал, что ИИ-стартап Anthropic обвиняет китайских конкурентов в массовой краже данных

Официальные спикеры американского стартапа заявили, что три крупных китайских разработчика ИИ создали более 24 тысяч поддельных аккаунтов, чтобы незаконно скачивать информацию из их флагманской модели Claude для обучения собственных систем.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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