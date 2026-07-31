«Киевстар» оштрафовали на 17,5 млн грн за рекламу о самом быстром мобильном интернете

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По словам главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко, во время рассмотрения дела ведомство установило, что реклама содержала неточные сведения о первенстве оператора по скорости мобильного интернета.

АМКУ считает, что проблема заключалась не только в самой формулировке «№ 1 скорость мобильного интернета», но и в способе предоставления дополнительной информации об исследованиях, на которых основывалось это утверждение.

В комитете отметили, что данные об источнике исследования, периоде измерений и полученных показателях были размещены так, что потребителям было сложно одновременно воспринять их вместе с главным рекламным сообщением.

АМКУ признал такие действия нарушением статьи 15−1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции» — распространением информации, которая может вводить потребителей в заблуждение.

В компании с выводами регулятора не согласились. Ее представители утверждают, что реклама полностью соответствовала законодательству, а информация о результатах исследования была доступна пользователям.

«Киевстар объяснил, что использовал результаты исследований международной компании Ookla, применяемых для оценки качества мобильных сетей в разных странах мира. По словам оператора, в рекламе были указаны источник данных, период исследования и другие условия, необходимые для правильного понимания информации.

«Киевстар» воспользуется правом на судебное обжалование решения АМКУ. До завершения рассмотрения дела окончательная правовая оценка рекламного утверждения будет оставаться предметом спора между оператором и регулятором.

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