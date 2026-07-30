Австралия подала в суд на Telegram из-за террористических постов

Австралийский интернет-регулятор начал судебное разбирательство против Telegram из-за неудаления материалов в поддержку терроризма. Компании грозит штраф до 54,6 млн австралийских долларов , или 38 млн долларов США. Об этом сообщает Reuters.

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В чем обвиняют?

Регулятор утверждает, что Telegram не удалил видео казней, совершенных террористами, и массовых расстрелов. Речь идет, в частности, о материалах, связанных с терактами в Крайстчерче и Буффало.

По данным eSafety, с июля по октябрь 2025 года австралийские пользователи пожаловались Telegram на 12 сообщений с контентом в поддержку терроризма. Три из них содержали известные террористические материалы.

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В то же время платформа не удалила 10 из этих сообщений и не приостановила и не заблокировала опубликованные их учетные записи, говорится в судебном заявлении.

Telegram отверг обвинения и заявил, что будет оспаривать их в суде. Представитель компании добавил, что ее усилия по борьбе с терроризмом хорошо задокументированы, а в течение 2026 года платформа заблокировала тысячи экстремистских сообществ.

Напомним

Как писал «Минфин», 29 июля ФСБ россии заявило о предъявлении обвинений основателю Telegram Павлу Дурову в якобы содействии террористической деятельности.