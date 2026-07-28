В ЕС ввели обязательную маркировку ИИ-контента: почему выполнить новые правила будет непросто

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Еврокомиссия считает, что пользователи должны понимать перед просмотром, когда перед ними искусственно создан контент. Для этого компаниям рекомендуют использовать как заметные метки для людей, так и технические маркеры, которые могут автоматически распознавать онлайн-платформы и другие сервисы.

В то же время, правила не распространяются на очевидно художественные, сатирические или вымышленные материалы, если их характер не вводит аудиторию в заблуждение.

Главная проблема — не закон, а технологии

Несмотря на новые требования, эксперты сомневаются, что сейчас их удастся соблюдать.

Сегодня разные компании используют собственные подходы: цифровые водяные знаки, метаданные или системы подтверждения происхождения контента. Однако эти технологии не универсальны и часто не совместимы между собой.

Кроме того, цифровые метки легко потерять. После редактирования, сжатия файлов или повторной загрузки на другую платформу водяные знаки или метаданные могут исчезнуть или изменяться. Поэтому проверить, был ли материал создан с помощью нейросетей, нередко становится невозможно.

Эксперты также обращают внимание, что у интернета нет границ. Даже если европейские компании будут выполнять требования AI Act, контент, созданный за пределами ЕС без какой-либо маркировки, все равно будет быстро распространяться среди европейских пользователей.

Какие препятствия видят эксперты

Специалисты называют сразу несколько факторов, которые могут усложнить выполнение новых правил:

Нет единого международного стандарта маркировки ИИ-контента. Различные технологии распознавания работают несовместимо между собой. Технологии нейросетей развиваются гораздо быстрее, чем механизмы их контроля.

Именно поэтому Европейская комиссия рекомендует применять несколько способов маркировки и проверки, а не полагаться на один инструмент.

По мнению исследователей, только многоуровневый подход позволит частично обеспечить прозрачность ИИ-контента. Однако успеет ли регулирование догнать темпы развития искусственного интеллекта, пока остается открытым вопросом.

Так или иначе, штрафы за несоблюдение AI Act очень убедительны: от 7,5 до 35 миллионов евро или до 7% от годового оборота компании.

С 3 августа 2026 года большинство положений становятся обязательными, а полная имплементация закона ожидается ровно через год — 2 августа 2027 года.

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