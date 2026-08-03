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3 августа 2026, 11:14 Читати українською

«Случилось что-то странное»: из-за чего сегодня утром зависло приложение «Резерв+»

В понедельник утром в работе популярного государственного приложения «Резерв+» произошел внезапный масштабный сбой, полностью заблокировавший пользователям доступ к авторизации. Об этом сообщают Новости Live.

В понедельник утром в работе популярного государственного приложения «Резерв+» произошел внезапный масштабный сбой, полностью заблокировавший пользователям доступ к авторизации.

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Около 08:30 утра тысячи граждан стали жаловаться на невозможность войти в систему, вместо привычного интерфейса видя на экранах смартфонов оповещения с ошибкой «Случилось что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже».

Пользователи лишились возможности проверить свои военно-учетные документы или воспользоваться электронными сервисами именно в начале новой рабочей недели, когда нагрузка на государственные цифровые инструменты традиционно достигает пиковых показателей.

Сейчас профильные ведомства и техническая команда разработчиков пока не предоставили никаких официальных комментариев по поводу точных причин возникновения внезапного технического коллапса или ориентировочных сроков полноценного восстановления стабильной работы сервиса. Нажатие на кнопку «Попробовать снова» у большинства пользователей результата не дает, а система продолжает выдавать ошибку соединения или зависает на этапе загрузки данных.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+95
Я Саня
Я Саня
3 августа 2026, 11:25
#
Нічого дивного, потрібно взяти наступну порцію поставок і щоб по дворах не бігати
+
+30
Pasha1233
Pasha1233
3 августа 2026, 11:27
#
Так, ще й в понеділок вранці, коли люди на роботу йдуть. Все зрозуміло як день. Щоб нахапати хворих, рекетирувати їх і катувати, он як у Вишневому вбили діабетика і закопали як собаку.
+
0
yarg
yarg
3 августа 2026, 12:33
#
Віримо. і вбили і закопали. і сорос заплатив їм 50000 доларів
+
0
Я Саня
Я Саня
3 августа 2026, 16:41
#
А що там вірити як вже все підтверджено? Чи ти свято досі вважаєш що то все іпсо, а тецека білі та пухнасті просто оповіщують))
+
0
P93
P93
3 августа 2026, 12:40
#
Можна детальніше про це?
+
0
HappyInterest
HappyInterest
3 августа 2026, 12:24
#
Del: self-censorship
+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
3 августа 2026, 12:39
#
Щось дивне вже відбувається у передмісті Краматорська… скоро він дивно опиниться під окупацією…
+
0
yarg
yarg
3 августа 2026, 14:17
#
Ну як- передмісті… 20 кілометрів. для нинішніх темпів підорашки- 4 роки і 700000 трупів іванушек.
+
0
Папа Римський Цукєрман
Папа Римський Цукєрман
3 августа 2026, 15:51
#
Вже менше 10-ти до міської забудови навіть по deep-state…
а по інформації з підрозділів — вже інфільтрація в місто…
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