«Случилось что-то странное»: из-за чего сегодня утром зависло приложение «Резерв+»

В понедельник утром в работе популярного государственного приложения «Резерв+» произошел внезапный масштабный сбой, полностью заблокировавший пользователям доступ к авторизации. Об этом сообщают Новости Live.

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

Около 08:30 утра тысячи граждан стали жаловаться на невозможность войти в систему, вместо привычного интерфейса видя на экранах смартфонов оповещения с ошибкой «Случилось что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже».

Пользователи лишились возможности проверить свои военно-учетные документы или воспользоваться электронными сервисами именно в начале новой рабочей недели, когда нагрузка на государственные цифровые инструменты традиционно достигает пиковых показателей.

Сейчас профильные ведомства и техническая команда разработчиков пока не предоставили никаких официальных комментариев по поводу точных причин возникновения внезапного технического коллапса или ориентировочных сроков полноценного восстановления стабильной работы сервиса. Нажатие на кнопку «Попробовать снова» у большинства пользователей результата не дает, а система продолжает выдавать ошибку соединения или зависает на этапе загрузки данных.