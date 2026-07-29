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29 июля 2026, 8:00 Читати українською

Visa готовит масштабную оптимизацию: под сокращение попадут тысячи сотрудников

Visa планирует сократить около 2600 рабочих мест, или примерно 7% штата, в рамках повышения эффективности и перестройки бизнеса с использованием технологий искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.

Visa планирует сократить около 2600 рабочих мест, или примерно 7% штата, в рамках повышения эффективности и перестройки бизнеса с использованием технологий искусственного интеллекта, пишет Bloomberg.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиКого затронет сокращениеСокращения в основном затронут подразделения, отвечающие за технологии и разработку продуктов.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Кого затронет сокращение

Сокращения в основном затронут подразделения, отвечающие за технологии и разработку продуктов.

Компания продолжит повышать эффективность работы, чтобы направлять больше ресурсов на наиболее перспективные направления, цитирует Bloomberg генерального директора Visa Райана Макинерни.

«Чтобы воспользоваться открывающимися возможностями и наилучшим образом подготовить Visa к лидерству в этой трансформации, мы должны продолжать менять подходы к работе. ИИ также помогает ускорить эту эволюцию и меняет работу Visa», — заявил Макинерни в служебной записке сотрудникам, с которой ознакомился Bloomberg.

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Visa использует ИИ для автоматизации повторяющихся задач и ускорения разработки продуктов, однако, по словам источника Bloomberg, внедрение технологии не было единственным фактором, повлиявшим на сокращение штата.

Высвободившиеся ресурсы Visa намерена направить на развитие потребительских платежей, решений для корпоративных клиентов и сервисов денежных переводов. Компания также планирует инвестировать в дополнительные услуги, включая решения, связанные со стейблкоинами, трансграничными платежами и расчетами между компаниями.

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ИИ как прикрытие или реальная оптимизация?

Менеджмент отдельных компаний прямо объясняет увольнение ростом эффективности благодаря искусственному интеллекту. По данным Challenger, с мая 2023 года технологию упоминали как причину сокращения около 170 тысяч корпоративных рабочих мест. В мае исполнительный директор Block Джек Дорси уволил почти половину из 10 тысяч сотрудников, заявив об изменении требований к численности штата через ИИ.

Напомним

На конец прошлого финансового года в Visa работали около 34 тыс. человек. За последнее десятилетие численность сотрудников компании выросла более чем втрое, отмечает Bloomberg.

Visa не единственная платежная компания, которая сокращает штат на фоне внедрения ИИ.

Ее конкуренты PayPal и Block также в последние месяцы объявляли о сокращениях, стремясь повысить эффективность бизнеса и адаптировать структуру компаний к более широкому использованию технологий искусственного интеллекта.

Block объявила в феврале 2026 года о сокращениях половины штата, а Paypal поделился планами о сокращениях персонала на 20% в мае 2026 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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