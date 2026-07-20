В приложении «Дія» стала доступна услуга переноса мобильного номера к оператору lifecell. Пользователи могут изменить мобильного оператора без потери номера телефона вместе с кодом оператора. После перехода абоненту нужно только включить новую SIM-карту lifecell. Старый номер продолжит работу уже в сети нового оператора.
Поменять мобильного оператора и сохранить номер: теперь это можно сделать через Дію
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Услуга работает в формате Mobile Number Portability (MNP), позволяющей сохранять номер при смене мобильного оператора. В дальнейшем возможность переноса номера через Дію планируют расширить и на других операторов связи.
Как перенести номер через Дію
Для оформления перехода пользователю необходимо подать заявление в приложении и выполнить несколько шагов:
- авторизироваться в приложении и подать заявку на перенос номера;
- приобрести SIM-карту lifecell в магазине или онлайн;
- добавить номер новой SIM-карты к заявке — сразу или позже;
- дождаться проверки заявки текущим оператором (длится до 4 часов);
- получить SMS с датой и временем переноса номера;
- после начала процедуры заменить старую SIM-карту на SIM-карту lifecell.
После завершения переноса можно пополнять счет и использовать мобильную связь в сети нового оператора. Повторно перенести номер разрешается не чаще одного раза в 30 дней.
Для подачи заявки через «Дію» необходимо иметь РНОКПП, а также один из документов: ID-карту, загранпаспорт или водительское удостоверение.
Отдельно lifecell запустил социальный тарифный план «Забота» для пенсионеров.
В него входят:
Стоимость плана составляет всего 190 грн в месяц.
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