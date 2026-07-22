В Киеве заработал пилот 5G: скорость может достигать более 1 Гбит/с

Мобильные операторы приступили к открытому тестированию сети 5G в Киеве. Теперь клиенты компании могут пользоваться связью пятого поколения в любом районе столицы территорию тестового покрытия 5G в Киеве можно посмотреть на карте.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что это дает

5G обеспечивает значительно более высокие скорости передачи данных по сравнению с предыдущими поколениями мобильной связи. Благодаря этому пользователи получают комфортный доступ к цифровым сервисам, стабильные видеозвонки, качественный стриминг и быструю работу онлайн-приложений.

Покрытие 5G охватывает все административные районы столицы: Голосеевский, Дарницкий, Деснянский, Днепровский, Оболонский, Печерский, Подольский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы.

Как подключиться к 5G

Обычно телефон подхватывает новую сеть автоматически. Если значок 5G не появился, попробуйте несколько простых шагов:

Проверьте, поддерживает ли телефон 5G в настройках сотовых данных, и обновите ОС.

Выключите режим энергосбережения, переключите режим «В самолете» или перезагрузите телефон.

Какие результаты показывает 5G: