россия объявила основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск

ФСБ россии заявила о предъявлении обвинений основателю Telegram Павлу Дурову в якобы содействии террористической деятельности. Об этом сообщает российское агентство « Интерфакс » 29 июля.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В чем причина

В ФСБ также заявили, что Дурова объявили в международном розыске.

Кроме того, российская спецслужба обвинила администрацию Telegram в том, что она не блокирует каналы, связанные с массовыми убийствами и киберпреступностью.

По версии ФСБ, это якобы приводит к «многочисленным человеческим жертвам», в том числе среди женщин и детей, а также к «многомиллиардному материальному ущербу».

Читайте: Дуров отрицал финансовую зависимость Telegram от России и назвал себя единственным акционером

По данным ФСБ, в отношении Павла Дурова расследуют уголовное производство по статье о содействии террористической деятельности — часть 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ.

Напомним

Как писал ранее «Минфин», в 2024 году в аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа стражи порядка задержали основателя и гендиректора мессенджера Telegram Павла Дурова.

Причиной ареста стал тот факт, что Дуров был зарегистрирован в FPR (картотеке находящихся в розыске лиц) и только что прибыл из Азербайджана.