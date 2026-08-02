Украинские АЗС ограничивают продажу дизеля до 100 литров: почему топливо в дефиците

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В частности, сеть ОККО уже установила предел в 100 литров. Список операторов, вводящих подобные ограничения, продолжает расти.

Чаще ограничения вводят на трассах, там, где традиционно заправляются грузовики и дальнобойщики.

Причина в том, что разница между оптовой ценой на нефтебазах и розничной ценой на АЗС существенно сократилась, и покупать дизель на заправке сейчас выгоднее, чем оптом. Это спровоцировало повышенный спрос именно на АЗС. Поэтому сети стараются не допустить быстрого истощения запасов, которые логистические цепи не всегда успевают пополнять.

Почему дизеля на всех не хватает

Дефицит имеет несколько причин одновременно.

Во-первых, существенно сократились поставки в Украину из-за ограничения предложения на европейском рынке. Во-вторых, обмеление Дуная усложнило речные поставки. В-третьих (и это особенно показательно) россия активно скупает горючее на европейском рынке, так что свободных объемов в продаже пока не хватает.

Компенсировать дефицит из других источников также сложно: Индия ограничена поставками через Беларусь, в Казахстане свободных объемов нет, а страны Персидского залива фактически недоступны из-за глобальных кризисных явлений на рынке.

По данным мониторинга на 31 июля, дизель подорожал на 1−2 грн за литр в сетях ОККО, WOG и «Укрнафта». Средняя цена по Украине составила 91,99 грн/л. Для сравнения: всего за неделю с 20 по 27 июля дизельное топливо подорожало в среднем на 9,38 грн, или почти на 12%.

Полной остановки продаж дизеля в ближайшее время не ожидается. Но ситуация, когда горючее то есть, то исчезает, скорее всего, будет повторяться. Так что АЗС будут продолжать регулировать как объемы поставок, так и отпуск клиентам.

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