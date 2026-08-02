Украинские АЗС ограничивают продажу дизеля до 100 литров: почему топливо в дефиците

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

2 августа 2026, 15:03 Читати українською

Украинские АЗС ограничивают продажу дизеля до 100 литров: почему топливо в дефиците

По информации Delo.ua, ссылающейся на собственные источники, украинские сети автозаправочных станций начали вводить лимиты на отпуск дизельного топлива одному клиенту. Ограничения колеблются от 50 до 100 л за одну заправку.

По информации Delo.ua, ссылающейся на собственные источники, украинские сети автозаправочных станций начали вводить лимиты на отпуск дизельного топлива одному клиенту.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

В частности, сеть ОККО уже установила предел в 100 литров. Список операторов, вводящих подобные ограничения, продолжает расти.

Чаще ограничения вводят на трассах, там, где традиционно заправляются грузовики и дальнобойщики.

Причина в том, что разница между оптовой ценой на нефтебазах и розничной ценой на АЗС существенно сократилась, и покупать дизель на заправке сейчас выгоднее, чем оптом. Это спровоцировало повышенный спрос именно на АЗС. Поэтому сети стараются не допустить быстрого истощения запасов, которые логистические цепи не всегда успевают пополнять.

Почему дизеля на всех не хватает

Дефицит имеет несколько причин одновременно.

  1. Во-первых, существенно сократились поставки в Украину из-за ограничения предложения на европейском рынке.
  2. Во-вторых, обмеление Дуная усложнило речные поставки.
  3. В-третьих (и это особенно показательно) россия активно скупает горючее на европейском рынке, так что свободных объемов в продаже пока не хватает.

Компенсировать дефицит из других источников также сложно: Индия ограничена поставками через Беларусь, в Казахстане свободных объемов нет, а страны Персидского залива фактически недоступны из-за глобальных кризисных явлений на рынке.

По данным мониторинга на 31 июля, дизель подорожал на 1−2 грн за литр в сетях ОККО, WOG и «Укрнафта». Средняя цена по Украине составила 91,99 грн/л. Для сравнения: всего за неделю с 20 по 27 июля дизельное топливо подорожало в среднем на 9,38 грн, или почти на 12%.

Полной остановки продаж дизеля в ближайшее время не ожидается. Но ситуация, когда горючее то есть, то исчезает, скорее всего, будет повторяться. Так что АЗС будут продолжать регулировать как объемы поставок, так и отпуск клиентам.

Читайте также: В Украине начинается дефицит бензина, и причина не в России

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 42 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами