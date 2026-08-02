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2 августа 2026, 16:02 Читати українською

Что происходит на глобальном рынке кофе и чего кофеманам ждать дальше

Если ваш утренний кофе в последнее время стал заметно дороже, знайте, что это не прихоть владельца кофейни и не курс доллара. Глобальный рынок кофе переживает затяжной период высоких цен и в ближайшее время существенного удешевления не предполагается. Об этом сообщает CMB News .

Если ваш утренний кофе в последнее время стал заметно дороже, знайте, что это не прихоть владельца кофейни и не курс доллара.

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Почему кофе такой дорогой

Главная причина — несколько лет засух и климатических аномалий, существенно подкосивших урожаи во Вьетнаме и Бразилии, двух крупнейших производителей кофе в мире.

Вьетнам поставляет около 18% мирового производства кофе и доминирует на рынке робусты, из которой делают большинство доступного кофе и эспрессо-смесей. Бразилия является безоговорочным лидером по поставке арабики (50−55% мирового производства).

Запасы по всему миру истощились, и даже небольшие колебания урожаев теперь вызывают резкие ценовые скачки.

Ситуация постепенно улучшается: Вьетнам возобновляет производство после засухи, Бразилия ожидает большой урожай 2026 года. Но даже оптимистичные прогнозы не обещают скорейшего возврата к привычным ценам, ведь запасы слишком истощены, а спрос продолжает расти.

Что сейчас происходит на рынке

В начале августа цены на кофе во Вьетнаме слегка подросли: арабика и робуста прибавили несколько евроцентов за килограмм. Но даже в таких условиях фермеры не спешат продавать запасы по текущим ценам, рассчитывая на дальнейший рост. Покупатели, кофейные трейдеры, напротив, активно закрывают ближайшие позиции, опасаясь еще большего удорожания.

Особенно интересна погодная ситуация.

Сейчас во Вьетнаме идут сезонные дожди, хорошо для деревьев после стресса от засухи. Но климатологи предупреждают: высокая вероятность развития Эль-Ниньо в августе 2026 может принести засушливую погоду в Юго-Восточную Азию уже в конце года. Если это повлияет на цветение кофейных деревьев — новый скачок цен не заставит себя ждать.

Что это значит для потребителей

Смиритесь, дешевого кофе в ближайшее время не будет. Среднесрочная перспектива — высокая волатильность цен в зависимости от погодных новостей из Вьетнама и Бразилии. Кофейные бренды будут продолжать либо повышать цены, либо незаметно уменьшать вес упаковки.

Но есть и хорошая новость — апокалипсиса тоже не предвидится. Рынок постепенно восстанавливается, и через один-два сезона давление на цены должно ослабить.

Так что если вы давно думали перейти на чай, возможно, сейчас именно тот момент.

Читайте также: Мировые цены на кофе упали после отмены Трампом пошлин на импорт из Бразилии

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
2 августа 2026, 19:44
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Вы расскажите о том, какое (по сорту и отсеву) кофе импортируется в Украину. Расскажите сколько по факту стоит кофе, а не «кофейный отсев»!
Расскажите о том, что в Украине нет единых правил сертификации кофе по качеств зерна!
Ну и конечно о уровне «контрабанде» челноками дешевого кофейного отсева…


Или Уважаемый автор , «копипаст» не только на LinkedIn тиражирует всякую МАЯЧНЮ ?
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