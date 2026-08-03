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3 августа 2026, 9:28 Читати українською

Страны ОПЕК+ договорились качать больше нефти: дойдет ли она до рынка

Как сообщает France 24, семь ключевых стран ОПЕК+ договорились в воскресенье повысить добычу нефти с сентября на 188 тысяч баррелей в сутки. Решение ожидаемое: ведь рынок испытывает дефицит горючего. Соглашение подписали Саудовская Аравия, россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

Как сообщает France 24, семь ключевых стран ОПЕК+ договорились в воскресенье повысить добычу нефти с сентября на 188 тысяч баррелей в сутки.

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«ОПЕК+ завершила сворачивание добровольных сокращений добычи. Следующая задача — управление профицитом, который может возникнуть по мере нормализации экспортных потоков», — сказал Хорхе Леон, аналитик Rystad Energy.

Решение есть, но нефть пока никуда не потечет

Аналитики предупреждают: на практике сентябрьский рост мало что изменит в краткосрочной перспективе. Ормузский пролив по-прежнему заблокирован. Иран фактически парализовал судоходство в регионе во время ближневосточной войны, и, несмотря на подписание американо-иранского меморандума в июне, нормализация экспортных потоков идет медленно.

«Реальное влияние на рынок придет тогда, когда нормальный экспорт возобновится. Пока этого не произойдет, геополитика замаскирует реальный масштаб увеличения предложения», — говорит Хорхе Леон из Rystad Energy.

Есть и дополнительная сложность: часть стран ОПЕК+ физически не может производить столько нефти, сколько предусматривают их квоты. Производственные мощности деградируют, и повышение целей на бумаге не означает реального роста поставок.

россия, например, добывает около 9 миллионов баррелей в сутки при квоте 9,8 миллиона из-за систематических украинских ударов по нефтяной инфраструктуре.

После сентября организация скорее всего возьмет паузу до конца 2026 года, а дальше начнет сложные переговоры о квотах на 2027 год. Выход ОАЭ из ОПЕК+ в мае уже продемонстрировал, что единство в группе не является чем-то само собой разумеющимся.

Если Ормузский пролив заработает нормально, рынок может ощутить заметное увеличение предложения. Но пока геополитика остается непредсказуемой, реальное влияние сентябрьского решения на цены на нефть остается под вопросом.

Как уже сообщал Минфин, сейчас мир готовится к жизни без Ормузского пролива. Страны Персидского залива ускоряют строительство новых нефтепроводов, позволяющих экспортировать сырье по другим каналам. Обострение конфликта между США, Израилем и Ираном заставляет производителей кардинально пересмотреть логистику экспорта.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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