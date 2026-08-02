Клановые пенсии должны быть отменены — Даниил Гетманцев (видео)

► Читайте страницу «Минфина» в Фейсбуке: главные финансовые новости

По его словам, ресурсы для этого можно получить, прежде всего, благодаря детенизации экономики, а не повышению налогов.

В то же время, депутат подчеркнул, что пенсионная система нуждается в комплексном пересмотре, поскольку нынешние правила не обеспечивают украинцам достойный уровень выплат после завершения трудовой деятельности.

Минимальную пенсию предлагают постепенно повысить до 12 тысяч гривен

Комментируя планы правительства по установлению минимальной пенсии на уровне 6 тыс. грн, Гетманцев отметил, что это может быть только первым этапом реформы.

«В перспективе трех-пяти лет мы должны обеспечить повышение минимальной пенсии и перерасчет пенсионной системы, чтобы люди получали достойные пенсии (в перспективе минимальная пенсия должна быть в районе 12 000 грн). На первый год можно согласиться на минимальную пенсию в 6 000 грн., но с пошаговой перспективой доведения ее до реального прожиточного минимума».

По словам депутата, одним из главных источников финансирования такого повышения должен стать вывод экономики из тени. Он убежден, что только в 2027 году дополнительные поступления от детенизации могут составить 250 млрд грн. По его мнению, всего в тени находится около 1,3 трлн. грн.

Гетманцев также подчеркнул, что социальные издержки остаются вторым приоритетом государства после сектора безопасности и обороны.

Читайте также : Гетманцев назвал, какую минимальную пенсию может разрешить бюджет в условиях войны

Пенсионную формулу хотят изменить

Отдельно Даниил Гетманцев выступил за пересмотр действующей формулы расчета пенсий. Он отметил, что сегодня коэффициент замещения заработной платы составляет всего 25−30%, в то время как в большинстве европейских стран этот показатель превышает 40%.

По его мнению, также следует отказаться от специальных пенсий для отдельных категорий должностных лиц.

«Клановые пенсии должны быть отменены — мы требуем вынесения в парламент законопроекта об отмене прокурорских пенсий, то же нужно сделать с судейскими».

Зато будущая пенсионная система, по словам депутата, должна состоять из трех частей: базовой пенсии, гарантирующей минимальный уровень дохода, страховой части в зависимости от трудового стажа и профессиональной пенсии для людей, работавших во вредных условиях или получавших дополнительные пенсионные взносы от работодателя.

Гетманцев подчеркнул, что базовая и страховая составляющие должны быть одинаковыми для всех украинцев независимо от профессии или должности, занимаемой человеком во время работы.

Читайте также: Пенсии по 3 млн грн в год: названы депутаты и судьи с наибольшими выплатами