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3 августа 2026, 15:24 Читати українською

ЕЦБ предупреждает о риске новой инфляционной спирали из-за роста зарплат

По данным Bloomberg, замедлившиеся в начале 2026 года темпы роста зарплат в Еврозоне могут значительно ускориться в конце года и начале 2027-го. ЕЦБ внимательно следит за этой динамикой — и на это есть веские причины.

По данным Bloomberg, замедлившиеся в начале 2026 года темпы роста зарплат в Еврозоне могут значительно ускориться в конце года и начале 2027-го.

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По обновленному индикатору регулятора, учитывающему уже согласованное повышение зарплат в девяти странах Еврозоны, динамика выглядит так:

  • 2025 год: 3,2%
  • 2026 год: 2,3%
  • I квартал 2026 года: 1,8%
  • II квартал 2026 года: 2,1%
  • III-IV кварталы 2026 года: 2,6%
  • I квартал 2027 (прогноз): 2,7%

То есть, в целом зарплаты растут медленнее, чем в прошлом году, но к концу 2026 года темпы постепенно ускоряются.

Читайте также: Где быстрее растут зарплаты: страны-лидеры

Зачем ЕЦБ так пристально следит за зарплатами

Регулятор пытается не допустить повторения сценария 2022 года, когда вторжение России в Украину резко подняло цены на энергоносители. Тогда сработала классическая инфляционная спираль: энергия дорожает — цены растут — работники требуют более высоких зарплат — бизнес переводит расходы на покупателей — цены растут снова.

Тогда временный скачок превратился в длительную инфляцию.

Сейчас похожее давление оказывает война на Ближнем Востоке, которая снова подталкивает цены на энергоносители. Пока признаков раскрутки спирали ЕЦБ не видит, но продолжает внимательно отслеживать ситуацию.

Для Украины эта динамика имеет обратное измерение. Инфляция в Еврозоне влияет на стоимость импорта и покупательную способность украинцев за границей. В то же время внутри страны инфляция обесценивает и без того низкие доходы.

Как уже сообщал Минфин, НБУ предупредил, что инфляция ускорится во втором полугодии 2026 года. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время Монетарного брифинга. Прогноз регулятора подразумевает ускорение инфляции до 10%.

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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