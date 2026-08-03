Где искать инвестиционные возможности в 2026 году? Топ предложений из каталога InvestMarket от «Минфин»

Каталог InvestMarket от «Минфин» — это площадка, на которой собраны только реальные инвестиционные предложения. Сейчас в каталоге представлены активы под разные инвестиционные цели. Кратко расскажем о них.

Объект для инвестирования можно выбрать в зависимости от вашего стартового капитала, даже если он минимальный. В каталоге есть активы, порог входа в которые варьируется от 1000 грн. до 90 000 долларов. Управлением активами занимаются управляющие компании, гарантирующие получение дохода инвесторами.

Инвестиционный фонд S1 Plaza Позняки

Порог входа — от 1000 грн. Инвесторы становятся совладельцами торгового центра в Киеве и ежемесячно получают дивиденды. Прогнозируемая доходность — до 10,4% годовых в долларах.

Пока ТЦ находится на этапе строительства, его возводят вблизи станции метро Позняки. Дивиденды инвесторам будут выплачивать уже с первого дня. Формирование прибыли производится за счет капитализации объекта за время строительства и за счет операций с ценными бумагами.

Инвестиционная компания S1 REIT дает возможность стать совладельцами коммерческой недвижимости даже для тех, кто не может или не готов инвестировать большие суммы. В то же время хочет разобраться, как работает эта разновидность активов или диверсифицировать свой портфель.

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Инвестиции в премиальные апартаменты во Львовских Карпатах

Порог входа — от 90 000 долларов США. Инвестор покупает апартаменты в Green Rest, которые затем сдаются в аренду управляющей компанией. Ожидаемая доходность — 10% годовых в долларах США.

Прибыль распределяется следующим образом: 75% дивидендов получают инвесторы, 25% — управляющая компания (сюда входят ремонт номеров и расходы на амортизацию). Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

Комплекс строят в селе Нижняя Рожанка, близ села Славское, во Львовской области. Там также возводят горнолыжный курорт GORO Mountain Resort, что усилит поток туристов. Кроме того, инвесторы получают 30 бонусных дней в году на посещение своего номера.

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Leleka by Odesa

Порог входа — от 2600 долларов США. Этот проект — инвестиции в частный медицинский комплекс в Одессе. Инвестор покупает долю объекта недвижимости, после чего за ним закрепляется конкретный номер (юнит), являющийся его инвестиционным активом в системе управления комплексом.

Leleka by Odesa — это сочетание медицинского центра и гостиничного формата пребывания. Проект объединяет все этапы: от подготовки к беременности до послеродового обновления. Реализует его девелоперская группа Spatium совместно с медицинским центром «Аист».

Доходность в этом проекте ожидается на уровне до 12% годовых в долларах США. Доход фиксирован, не зависит от сезонности или доходов клиники, а гарантируется договором аренды. Его начисляют с первого месяца инвестирования и ежемесячно выплачивают.

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Фонд S1 ВДНХ

Порог входа — от 122 000 грн. S1 REIT предлагает инвестировать в уже построенный доходный дом Standard One ВДНХ, квартиры в котором уже сдаются в аренду и они уже приносят доход. Инвестировать можно в отдельные квадратные метры, а накопив достаточное количество — обменять их на квартиру.

Объект S1 ВДНХ заселен арендаторами на 99%, он пользуется высоким спросом и приносит стабильный доход. Планируемая прибыль — 8,2% годовых. Дивиденды выплачиваются ежеквартально. Дополнительно доход инвестора формируется из разницы между суммой входа и выхода из инвестиции.

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Фонд S1 Obolon

Порог входа — от 122 000 грн. S1 REIT привлекает средства в строительство доходного дома Standard One Obolon. Инвестор покупает сертификат, позволяющий владеть долей недвижимости, а не целым объектом и делает инвестицию более доступной.

Поскольку объект еще на этапе строительства приобрести квадратные метры сейчас можно по инвестиционно-привлекательной цене. Основная прибыль формируется благодаря капитализации — существенному росту стоимости недвижимости после ввода объекта в эксплуатацию.

Доходность прогнозируется на уровне 10% годовых в долларах США. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.

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Корпоративные облигации NovaPay

Порог входа — от 1000 грн. NovaPay предлагает инвестировать в корпоративные облигации на срок от 1 до 12 месяцев. Доходность предлагают на уровне выше среднего по банковским депозитам — до 18% годовых в гривне.

Приобретение облигаций происходит в мобильном приложении NovaPay. Сделать это можно полностью без помощи других. Для этого нужно зарегистрироваться, в разделе «Купить облигации» выбрать желаемую сумму и срок инвестирования, подписать документы через Действие. Подпись и произвести оплату. Удобно, что в мобильном приложении сразу отображается точная дата погашения и сумма выплат с процентами.

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!Fest Coffee Mission

Порог входа — от 11 172 грн. Инвесторы покупают корпоративные облигации на вторичном рынке, ведь облигации первоначально были выпущены в 2024 году. Доходность составляет 8,88% годовых и привязана к курсу доллара. Купонные выплаты фиксированы, инвесторы стабильно получают их ежеквартально.

!Fest Coffee Mission — это импортер зеленого specialty кофе, который занимает ведущую позицию на рынке. Покупая облигации компании, вы инвестируете в успешно работающий бизнес. За последние 3 года доход компании вырос в 2,5 раза, а чистая прибыль — в 5,8 раза.

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Как сделать выбор?

Какое инвестиционное предложение выбрать зависит от нескольких факторов. Например, от суммы, которую вы хотите инвестировать, цели, которую планируете реализовать и уровня риска, к которому вы готовы.

Переходите в каталог InvestMarket, узнавайте детали интересующего вас инвестиционного актива и заказывайте бесплатные консультации.