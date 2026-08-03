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3 августа 2026, 12:33 Читати українською

Долги за отопление, воду и газ: в Украине открыли более 108 тысяч новых дел за неуплату коммуналки

За первое полугодие 2026 года в Украине открыли 108 197 новых исполнительных производств из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги. Больше всего таких дел зафиксировали в Харьковской области, а самой распространенной причиной взыскания стали долги за теплоснабжение. Об этом сообщает сервис Опендатабот .

За первое полугодие 2026 года в Украине открыли 108 197 новых исполнительных производств из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги.

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Всего на начало июля в Едином реестре должников насчитывалось 829 768 исполнительных производств, связанных с неуплатой коммунальных услуг. Из них 62% имеют статус завершенных. В то же время это не означает, что задолженность была полностью погашена: производства могут закрываться и по другим причинам, в частности из-за невозможности взыскания, в то время как информация о долге остается в реестре.

Где больше всего должников и за что чаще всего не платят

Наибольшее количество новых исполнительных производств в этом году открыли в нескольких регионах:

  • Харьковская область — 22 171 производства, или 20% от всех новых дел;
  • Днепропетровская область — 19 636 производств (18%);
  • Николаевская область — 12 841 производства (12%).

Чаще украинцы накапливают долги именно за теплоснабжение. На этот вид коммунальных услуг приходится 43% всех новых исполнительных производств.

Также среди основных причин возбуждения дел:

  • теплоснабжение — 43%;
  • водоснабжение — 18%;
  • жилищное обслуживание — 12%;
  • газоснабжение — 11%;
  • электроэнергия — 9%;
  • вывоз отходов и другие коммунальные услуги — все остальные производства.

Кто чаще всего попадает в Реестр должников

Наибольшую часть новых должников составляют украинцы в возрасте от 46 до 60 лет — на них приходится 35% всех открытых в этом году исполнительных производств.

Еще почти четверть дел касается людей старше 60 лет. Граждане 36−45 лет составляют еще 24% новых должников.

Отдельные исполнительные производства остаются открытыми годами. Древнейшие записи в Едином реестре должников находятся там уже более девяти лет. Один из них касается задолженности за теплоснабжение жительницы Черниговской области, другой — долга за водоснабжение и водоотвод жителя Львовской области.

Статистика свидетельствует, что проблема долгов за коммунальные услуги остается актуальной, даже несмотря на значительное количество завершенных исполнительных производств. Ведь закрытие дела само по себе не означает, что задолженность была полностью погашена, а записи о ней могут оставаться в Едином реестре должников.

Читайте также: Переходят ли долги за коммуналку новому владельцу квартиры: что говорит Верховный Суд

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 4

+
0
TAN72
TAN72
3 августа 2026, 14:00
#
Это уже Европа
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0
BigBend
BigBend
3 августа 2026, 15:05
#
Для тебе платити за спожите — це Європа? Для нормальних людей це просто базовий рівень.
+
0
kadaad1988
kadaad1988
3 августа 2026, 16:05
#
Вопрос в том, какие доходы имеют должники, как поставлялась услуга. Например у нас, скорее всего не будет зимой отопления, ТЭЦ маскали прошлой зимой уничтожили и когда ее восстановят неизвестно. Придется греться с помощью обогревателей. а дневной тариф никто не отменяет. Отсюда платежки за электроэнергию полетят вверх. По законодательству помещения отапливаемые электричеством тарифицируются по ночному тарифу, интересно переведут нас на него или нет?
+
0
BigBend
BigBend
3 августа 2026, 15:04
#
Дуже правильно, бо неоплачена комуналка — це крадіжка.
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