Криптозима не кончается: Coinbase теряет миллионы третий квартал подряд

Как сообщает агентство Reuters, американская криптовалютная биржа Coinbase опубликовала результаты второго квартала 2026 года. Они оказались хуже ожидаемых. Третий квартал убытков и падение акций на 5,3% после закрытия торгов.

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Транзакционная выручка компании упала на 21% — до $599 млн против $764 млн годом ранее. Причина заключается в затяжном спаде на крипторынку, который начался после рекордных максимумов октября прошлого года и так и не возобновился.

Почему крипта не восстанавливается

Квартал оказался трудным для всего рынка цифровых активов. Инвесторы избегали рискованных вложений на фоне неопределенности процентных ставок в США, геополитического напряжения и устойчивого оттока средств из криптоинвестиционных продуктов. Эта комбинация факторов оказывала давление и на торговые объемы, и на настроения участников рынка.

Coinbase не исключение.

Robinhood, гораздо меньший игрок по количеству пользователей и активов, также зафиксировал падение криптотранзакционной выручки на 38% во втором квартале. Это свидетельствует о системном, а не точечном замедлении.

«Глубоко и вяло криптозима продолжает давить на Coinbase, а регуляторная определенность появляется недостаточно быстро», — прокомментировал ситуацию аналитик Third Bridge Джейкоб Цуллер.

По его словам, токенизированные акции и бессрочные фьючерсы могли бы компенсировать падение спотовых объемов, но Coinbase отстает в обоих направлениях.

Без разворота крипторинка главная надежда компании заключается в ускоренном внедрении стейблкоинов. В июне Coinbase вместе с Visa и Mastercard запустили общий стейблкоин Open USD, рассчитывая на более широкий охват аудитории.

Армстронг делает ставку на регуляторную ясность

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сохраняет оптимизм по поводу законопроекта Clarity Act, который должен наконец-то урегулировать правила работы для криптобирж в США. Сенатские республиканцы на прошлой неделе обнародовали обновленную версию документа. Переговоры по его утверждению продолжаются в момент перед августовскими каникулами Конгресса.

«Активные переговоры в последний момент — для меня признак того, что все заинтересованы довести дело до конца», — заявил Армстронг.

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