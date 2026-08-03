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3 августа 2026, 8:40 Читати українською

Криптозима не кончается: Coinbase теряет миллионы третий квартал подряд

Как сообщает агентство Reuters, американская криптовалютная биржа Coinbase опубликовала результаты второго квартала 2026 года. Они оказались хуже ожидаемых. Третий квартал убытков и падение акций на 5,3% после закрытия торгов.

Как сообщает агентство Reuters, американская криптовалютная биржа Coinbase опубликовала результаты второго квартала 2026 года.

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Транзакционная выручка компании упала на 21% — до $599 млн против $764 млн годом ранее. Причина заключается в затяжном спаде на крипторынку, который начался после рекордных максимумов октября прошлого года и так и не возобновился.

Почему крипта не восстанавливается

Квартал оказался трудным для всего рынка цифровых активов. Инвесторы избегали рискованных вложений на фоне неопределенности процентных ставок в США, геополитического напряжения и устойчивого оттока средств из криптоинвестиционных продуктов. Эта комбинация факторов оказывала давление и на торговые объемы, и на настроения участников рынка.

Coinbase не исключение.

Robinhood, гораздо меньший игрок по количеству пользователей и активов, также зафиксировал падение криптотранзакционной выручки на 38% во втором квартале. Это свидетельствует о системном, а не точечном замедлении.

«Глубоко и вяло криптозима продолжает давить на Coinbase, а регуляторная определенность появляется недостаточно быстро», — прокомментировал ситуацию аналитик Third Bridge Джейкоб Цуллер.

По его словам, токенизированные акции и бессрочные фьючерсы могли бы компенсировать падение спотовых объемов, но Coinbase отстает в обоих направлениях.

Без разворота крипторинка главная надежда компании заключается в ускоренном внедрении стейблкоинов. В июне Coinbase вместе с Visa и Mastercard запустили общий стейблкоин Open USD, рассчитывая на более широкий охват аудитории.

Армстронг делает ставку на регуляторную ясность

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сохраняет оптимизм по поводу законопроекта Clarity Act, который должен наконец-то урегулировать правила работы для криптобирж в США. Сенатские республиканцы на прошлой неделе обнародовали обновленную версию документа. Переговоры по его утверждению продолжаются в момент перед августовскими каникулами Конгресса.

«Активные переговоры в последний момент — для меня признак того, что все заинтересованы довести дело до конца», — заявил Армстронг.

Читайте также: Стратегии на криптозиму: как зарабатывать, когда рынок падает

Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Skeptik777
Skeptik777
3 августа 2026, 10:17
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Народ не вчиться нічому, коли наступає на граблі раз за разом. Крипту часто порівнюють то з доларом, то з акціями… але задоларом стоїть його емітент, тобто США і податки з найбільшої економіки світу, за акціями стоїть підприємство з прибутком. А що стоїть за умовним біткоїном? Звідки гроші мають братися? Майнінг? Не смішіть, це вже знає і йолоп, що майнінг то перетворення енергії та ресурсів в цифровий код. Майнінг не створює грошей. Він вигідний допоки ціна вища за витрати. Це унікальна технологія, скаже хтось. І то правда, але сама по собі технологія на холодному гаманці не генерує доходу. Де гроші беруться? Стекінг? Знову мимо. Вам платять за стекінг, але де бере гроші той, хто вам платить за стекінг? Одне з небагатьох джерел це комісійний дохід, коли ви користуєтеся криптою, тобто криптотехнологія надає якісь послуги і отримує дохід. Скільки там його? Подивіться в інтернеті, не так і багато. Середня вартість транзакції 0,27 долара, всього транзакцій 99 млн, тобто система заробила 25 млн баксів. Звісно, у бірж є спреди, то також прибуток. Але у балансу є і інший бік, вивід коштів. А таких багато, та сама біржа зі статті заробила пів лярда, тобто з системи витягла. А кити біткоїнів люблять жити гарно, під ті біткоїни беруться кредити і проїдаються. Частина продається. Тобто, притік грошей має покривати відтік. До криптозими був позитивний притік, ціна росла, потім хтось жирний фіксив прибуток, почався спад, спекулі підключилися і ціна обвалилася.
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