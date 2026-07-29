Главное за среду: новый налог, прогноз курса валют на август и рост средней зарплаты

Бытовые услуги, продажи собственной продукции и подработки: украинцам готовят новый налог

В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект 15449, который предлагает ввести добровольный режим льготного налогообложения для доходов домохозяйств. Документ предусматривает возможность легализации доходов от разовых работ, сезонных подработок, продаж собственной продукции или предоставления мелких услуг без обязательной регистрации ФЛП. Об этом говорится на официальном сайте Рады.

Доллар до 45,70 грн, евро — до 52,50 грн: банкир дал прогноз курса на август

В августе курс доллара в Украине, скорее всего, будет находиться в пределах 44,7−45,7 грн, а курс евро — в коридоре 51−52,50 грн. При базовом сценарии резких и неконтролируемых курсовых скачков не ожидается. Об этом заявил Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус Банка.

Порты остановились: что будет с экспортом урожая и курсом доллара в Украине

На минувшей неделе в Украине остановилось морское судоходство. Иностранные корабли перестали заходить в порты Большой Одессы. Через одесские порты шло более 90% зернового экспорта, а это, напомним, источник большой части валютных поступлений в нашу страну. «Минфин» разбирался, как «блокировка» морских портов отразится на экспорте и курсе доллара.

Какими будут ставки по депозитам в августе и где искать более высокую доходность

Уже завтра, 30 июля, Нацбанк объявит свое решение по ключевой ставке и другим монетарным инструментам, на которые ориентируются банки при определении собственной депозитной политики. Какие прогнозы на него дают финансисты, как планируют изменять доходность вкладов в августе и сколько сейчас можно заработать частному вкладчику, разместив деньги в крупном банке, рассказываем в новом депозитном обзоре «Минфина».

Средняя зарплата в Украине выросла до почти 32,8 тысяч гривен: где платят больше всего

В июне 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 32 783 грн., что на 5,9% больше, чем в мае. Самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в Киеве, а самые низкие — в Черновицкой и Кировоградской областях. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.