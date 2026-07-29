В Киеве с 1 августа подорожает проезд в маршрутках: сколько придется платить

С 1 августа стоимость проезда в частных маршрутках Киева вырастет до 25 грн. Перевозчики объясняют повышение тарифа удорожанием горючего, дефицитом водителей и проблемами с их бронированием. Об этом заявил глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко, сообщает ТСН.

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Почему растет тариф

Моисеенко отметил, что перевозчики планировали повысить стоимость проезда еще с 15 июля после того, как в столице выросли тарифы на коммунальный транспорт. Однако решение было отложено на две недели.

По его словам, одной из главных причин пересмотра тарифов стало резкое удорожание топлива.

С 1 августа частные перевозчики будут вынуждены поднять стоимость проезда до 25 гривен за поездку. Повышение тарифов планируется на всех частных маршрутах Киева", — отметил Моисеенко.

Не хватает водителей и технического персонала

По словам Моисеенко, на работу перевозчиков также влияет дефицит кадров, который ужесточился из-за более жестких требований к бронированию водителей.

Из-за нехватки персонала часть автобусов не выходит на маршруты, поскольку работать на них просто некому. Кроме водителей, не хватает также слесарей и механиков, обслуживающих транспорт.

В отрасли надеются, что повышение тарифа позволит отчасти улучшить ситуацию с привлечением работников.

По словам Моисеенко, тариф на проезд в маршрутках не пересматривался почти десять лет, в то время как расходы перевозчиков за это время существенно выросли.

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Напомним

С 15 июля 2026 стоимость разовой поездки в метро, трамваях, троллейбусах и автобусах выросла с 8 до 30 гривен. «Минфин» писал, кто имеет льготы и как сэкономить деньги.