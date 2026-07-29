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29 июля 2026, 19:28 Читати українською

Средняя зарплата в Украине выросла до почти 32,8 тысяч гривен: где платят больше всего

В июне 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 32 783 грн, что на 5,9% больше, чем в мае. Самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в Киеве, а самые низкие — в Черновицкой и Кировоградской областях. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

Средняя зарплата в Украине выросла до почти 32,8 тысяч гривен: где платят больше всего
Фото: НБУ

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Где зарплаты самые высокие

Регионы с высоким уровнем оплаты труда:

  • Киев — 48 393 грн;
  • Луганская область — 38 143 грн;
  • Киевская область — 33 849 грн.

Регионы с низким уровнем оплаты труда:

  • Черновицкая область — 24 472 грн;
  • Кировоградская область — 23 882 грн.

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В каких отраслях платят больше всего

Среди видов экономической деятельности самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций — 77 931 грн.

Самая низкая средняя зарплата — в сфере здравоохранения и социальной помощи, где она составляла 22 274 грн.

Отметим, что Госстат приводит данные о средней заработной плате до уплаты налогов.

Долги по зарплате

По состоянию на 1 июля 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд грн.

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Напомним

«Минфин» писал, что в мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составляла 30 961 грн, что на 1,5% больше, чем в апреле.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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