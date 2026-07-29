В июне 2026 года средняя заработная плата в Украине составила 32 783 грн, что на 5,9% больше, чем в мае. Самые высокие зарплаты традиционно зафиксированы в Киеве, а самые низкие — в Черновицкой и Кировоградской областях. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Средняя зарплата в Украине выросла до почти 32,8 тысяч гривен: где платят больше всего
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Где зарплаты самые высокие
Регионы с высоким уровнем оплаты труда:
- Киев — 48 393 грн;
- Луганская область — 38 143 грн;
- Киевская область — 33 849 грн.
Регионы с низким уровнем оплаты труда:
- Черновицкая область — 24 472 грн;
- Кировоградская область — 23 882 грн.
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В каких отраслях платят больше всего
Среди видов экономической деятельности самый высокий уровень оплаты труда зафиксирован в сфере информации и телекоммуникаций — 77 931 грн.
Самая низкая средняя зарплата — в сфере здравоохранения и социальной помощи, где она составляла 22 274 грн.
Отметим, что Госстат приводит данные о средней заработной плате до уплаты налогов.
Долги по зарплате
По состоянию на 1 июля 2026 года общая задолженность по выплате заработной платы в Украине составила 3,8 млрд грн.
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Напомним
«Минфин» писал, что в мае 2026 года средняя заработная плата в Украине составляла 30 961 грн, что на 1,5% больше, чем в апреле.
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