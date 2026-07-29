НБУ ввел в обращение памятную монету, посвященную морскому дрону «Sea Baby» (фото)

Национальный банк Украины 29 июля ввел в обращение новую памятную монету «Украинский хлопок. Морской дрон «Sea Baby» номиналом 5 гривен. Она продолжает серию, посвященную отечественным оборонным технологиям и их разработчикам. Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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Монета чествует надводный беспилотный комплекс, разработанный специалистами Службы безопасности Украины. Первые образцы «Sea Baby» появились в 2022 году, после чего дрон стал одним из символов технологического взлома в войне на море — именно он поразил Крымский мост и ряд кораблей Черноморского флота России.

Характеристики:

Номинал монеты — 5 гривен.

Тираж — до 75 000 штук в сувенирной упаковке.

Художник — Андрей Ермоленко.

Скульптор — Владимир Демьяненко.

Как выглядит монета

На аверсе монеты изображен стилизованный трезубец, который композиционно продолжается изображением морского дрона «Sea Baby» в движении.

На реверсе — морской дрон Sea Baby, рассекающий волны Черного моря. В верхней части размещен логотип Службы безопасности Украины, являющейся разработчиком этого аппарата; ниже — надпись SEA BABY, выполненная в стиле трафаретной военной маркировки. Буква Y стилизована под жест «Victory», что значит победу.

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Где купить

Приобрести новую памятную монету «Украинский хлопок. Морской дрон «Sea Baby» можно с 30 июля в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ и в банках-дистрибьюторах.