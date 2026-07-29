Европейские банки запустили блокчейн RL1 для токенизированных активов

Десять европейских финансовых институтов запустили кооперативную сеть Regulated Layer One (RL1). Закрытый блокчейн предназначен для выпуска токенизированных облигаций, цифровых денег и расчетов между участниками.

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Какие банки вошли в корпоративную сеть

В кооператив вошли ABN AMRO, Cecabank, Chartered Investment, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, DekaBank, DZ BANK, LBBW, Natixis CIB, SC Ventures и Seturion.

Кроме того, из релиза следует, что сеть открыта для новых участников. В частности, возможным следующим членом кооператива является организация NatWest, с которой уже ведутся переговоры.

Что лежит в основе

В основе инициативы RL1 лежит блокчейн SWIAT, компания остается поставщиком программного обеспечения и услуг для RL1. Из релиза следует, что сеть фирмы была запущена три года назад, за это время она обработала 50 транзакций на общую сумму 700 млн евро.

Непосредственно сами участники описывают инициативу как «коллективные европейские усилия, направленные на создание основы для общего распределенного реестра под открытым и заслуживающим доверия управлением».

Главная цель RL1 — преодолеть фрагментацию сетей в регулируемом финансовом секторе и создать нейтральную, принадлежащую участникам, панъевропейскую DLT-инфраструктуру для токенизированных активов, цифровых денег и финансовых сервисов нового поколения.

ПО SWIAT уже позволяет реализовывать некоторые кейсы, например, токенизацию ценных бумаг.