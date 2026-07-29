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29 июля 2026, 19:04 Читати українською

Банки ожидают дальнейшего роста депозитов населения и бизнеса — опрос НБУ

Украинские банки во втором квартале 2026 зафиксировали рост объема средств, привлеченных от населения и бизнеса, и ожидают продолжения этого тренда в июле-сентябре. Об этом свидетельствуют результаты опроса о банковском фондировании, обнародованном НБУ.

Банки ожидают дальнейшего роста депозитов населения и бизнеса - опрос НБУ
Фото: НБУ

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По данным опроса, во втором квартале банки отметили увеличение объема средств от домохозяйств, корпоративных клиентов и за счет оптового фондирования. Большинство респондентов прогнозируют дальнейший рост этих показателей и в третьем квартале.

Более половины банков по объему активов также рассчитывает на привлечение оптового фондирования, в частности, финансирование проектов восстановления от Европейского Союза и международных финансовых организаций.

В то же время, средняя стоимость фондирования в апреле-июне выросла преимущественно из-за подорожания средств корпоративных клиентов. Стоимость средств населения и оптового фондирования несколько снизилась.

Банки также ожидают, что в третьем квартале стоимость привлечения ресурсов будет расти из-за повышения ставок по депозитам бизнеса. Кроме того, респонденты отметили, что доля валютного фондирования продолжает постепенно уменьшаться, хотя в июле-сентябре существенных изменений не прогнозируют.

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Впервые с первого квартала 2025 г. банки сообщили о сокращении срочности фондирования. В то же время, в течение следующих 12 месяцев они ожидают возобновления тенденции к ее росту.

По результатам опроса общий объем капитала банковской системы за последний год увеличился. Основным фактором его прироста, как и с третьего квартала 2022 года, остается прибыльность банков.

В то же время, участники опроса считают, что в будущем наращивание капитала будут сдерживать макроэкономические условия и повышена ставка налога на прибыль банков.

Опрос

Опрос о банковском фондировании проводился с 16 июня по 6 июля 2026 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами. Ответы предоставили 25 финансовым учреждениям с долей в общем объеме активов банковской системы 96%.

«Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины», — отмечает регулятор.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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