Первый проект за четыре года: Киевгорстрой ввел в эксплуатацию ЖК

« Киевгорстрой » ввел в эксплуатацию первый ЖК после четырехлетнего перерыва. 28 июля 2026 года Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала сертификат, подтверждающий готовность ЖК «Подол Град» к эксплуатации, ЖК «Подол Град» официально введен в эксплуатацию, сообщили в пресс-службе компании.

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Предыстория

В 2022 году после полномасштабного вторжения Киевгорстрой успел сдать в эксплуатацию Ж К Радужный — 31 августа, 1 ноября — Ж К Гвардейский . После этого самый большой застройщик столицы остановил все свои строительные 24 площадки. Это более 120 жилых домов, 548 тысяч кв. метров жилья.

Компания возобновила работу на площадках только в 2025 году, когда решением КГГА Киевгорстрой был докапитализирован на 2,56 млрд грн. Правда, после этого холдинг попросил у городских властей Киева еще 3 млрд гривен докапитализации.

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«Подол Град» — один из объектов, переданных Киевгорстрою на достройку от корпорации «Укрбуд». Сданная седьмая очередь жилого комплекса имеет 168 квартир. Всего в ЖК 577 квартир, 296 паркомест.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что в июле 2026 года на сайте городских властей обнародовали проект решения Киевского городского совета «О стабилизации финансового состояния ЧАО «ХК «Киевгорстрой «путем увеличения уставного капитала». Документ предусматривает докапитализацию компании в размере 3 миллиарда гривен.