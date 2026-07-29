К закрытию межбанка в среду, 29 июля, курс доллара снизился на 11 копеек в покупке и продаже, евро подешевел на 13 копеек в покупке и продаже.
Доллар и евро подешевели на межбанке
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Открытие 29 июля
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Закрытие 29 июля
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Изменения
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44,97/45,00
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44,86/44,89
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11/11
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51,23/51,25
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51,10/51,12
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13/13
Валютный рынок
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 44,66−45,15 грн. Евро покупают за 50,86 грн, а продают за 51,49 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 45,00−45,00, евро — 51,24−51,35 грн.
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Источник: Минфин
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