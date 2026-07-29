Хуситы могут ввести плату за проход судов через Красное море — Reuters

Йеменские хуситы рассматривают возможность взимания платы с коммерческих судов, проходящих через южную часть Красного моря. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные с ситуацией источники.

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На прошлой неделе поддерживаемая Ираном группировка объявила о морской блокаде Саудовской Аравии, открыв новый фронт противостояния с США и их союзниками на фоне войны вокруг Ирана. В то же время хуситы расширили атаки на танкеры, перевозящие энергоносители и другие грузы, за пределы Персидского залива.

По словам собеседников агентства, группировка изучает возможность взимания платы с большинства судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив, соединяющий южную часть Красного моря с Аденским заливом. Сроки введения таких сбров пока не определены.

Иран поддерживает идею введения сборов

По информации двух региональных чиновников, ознакомленных с позицией Тегерана, в июле представители хуситов посетили Иран для участия в церемонии прощания с верховным лидером аятоллой Али Хаменеи. Во время визита иранская сторона обсудила с ними возможность введения сборов за проход через Баб-эль-Мандебский пролив.

Иран и хуситы стремятся сделать практику взыскания платежей за прохождение международными морскими путями привычной и усилить давление на США.

В то же время, китайские суда планируют освободить от уплаты таких сборов. По данным Reuters, Пекин уже провел прямые переговоры с хуситами для обеспечения безопасного прохода своих танкеров через южную часть Красного моря. Китай является самым большим покупателем саудовской нефти.

Иранские советники помогают разработать механизм

По возвращении из Тегерана хуситов сопровождали иранские советники, помогающие создать орган, который может регулировать взимание сборов за проход через Баб-эль-Мандебский пролив.

«Хуситы будут пытаться установить контроль над Красным морем и взимать плату с судов, если это удастся», — заявила министерка иностранных дел международно признанного правительства Йемена Афра аль-Зуба.

По словам двух западных дипломатов, такой шаг вызовет жесткое сопротивление со стороны стран Персидского залива и Европы. В то же время, международные военно-морские силы сейчас перегружены и не способны обеспечить достаточную защиту торгового судоходства, а политической готовности изменить ситуацию пока нет.

Иран отверг предложение по Ормузскому проливу

Накануне чиновник Ирана сообщил Reuters, что Тегеран отклонил предложенный Оманом план совместного управления Ормузским проливом, который предусматривал добровольный сбор с судов.

Это снизило шансы на урегулирование ситуации вокруг ключевого морского маршрута, из-за которого уже несколько месяцев усложнена торговля стран Персидского залива.

Новые риски для экспорта нефти

Закрытие Баб-эль-Мандебского пролива лишило бы Саудовскую Аравию важной альтернативы Ормузскому проливу и усилило бы опасения перебоев со снабжением нефти.

Судоходство в Красном море до сих пор полностью не возобновилось после того, как хусти в ноябре 2023 года начали атаки на торговые суда, заявив, что действуют в знак поддержки палестинцев в войне в секторе Газа. Приступы прекратились только после достижения перемирия в октябре прошлого года.

На прошлой неделе вблизи саудовского порта Джизан, недалеко от границы с Йеменом, был атакован по меньшей мере один саудовский танкер. Ответственность за нападение взяли на себя хуситы.

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Плата может достигать сотен миллионов долларов

По данным доклада экспертной группы ООН за 2024 год, хуситов ранее подозревали во взыскании платежей с некоторых судоходных компаний за безопасный проход через Красное море и Аденский залив. В то же время, эксперты подчеркнули, что не смогли независимо подтвердить эту информацию.

По оценкам, объем таких поступлений мог составлять до $180 млн. в месяц, однако эти данные также не были подтверждены.

Маршрут через Баб-эль-Мандеб остается критически важным для мировой торговли. Маршрут через Баб-эль-Мандебский пролив в Азию занимает в среднем 16 дней, тогда как обходной путь через Суэцкий канал и вокруг южной части Африки — около 50 дней.