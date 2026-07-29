Полтавский ГОК останавливается из-за проблем с логистикой и НДС

Дефицит ликвидности и приостановка работы портов и морского маршрута вынуждают принять решение о приостановке работы Полтавского горно-обогатительного комбината — основного актива горнорудной компании Ferrexpo — с понедельника, 3 августа. Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова председателя правления ПГЗК Виктора Лотоуса.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Остановка комбината

«Сейчас рассматривается вопрос, он практически решен, что с понедельника мы останавливаемся, потому что нам нужно дождаться тех оборотных средств, которые были получены за реализованную продукцию — то есть, возможно, 10 дней, возможно, 20 дней предприятие будет остановлено», — сказал он на заседании парламентской временной следственной комиссии (ВСК) в Горишних Плавнях в среду.

Что происходит на предприятии

Как отметил председатель ВСК Алексей Гончаренко в начале рассмотрения вопроса, ситуация на Полтавском ГОК значительно ухудшилась с февраля: за зимний период он не работал 67 суток, а сейчас три из четырёх запланированных судов заблокированы в портах.

Лотоус добавил, что одно из судов с продукцией на сумму $5−6 млн было поражено дроном, один из членов экипажа погиб, судьба судна неизвестна, и существует риск, что оно дрейфует в сторону Крыма.

Читайте также: Порты остановились: что будет с экспортом урожая и курсом доллара в Украине

«Нет связи. По состоянию на вчера-позавчера владелец судна ничего не мог сообщить о том, что будет дальше… Оно как призрак в Черном море», — отметил он.

Председатель правления уточнил, что из-за блокировки возмещения налога на добавленную стоимость (НДС) в связи с санкциями в отношении акционера Ferrexpo Константина Жеваго ежемесячный отток средств составляет около 200 млн грн.

«Если бы нам вернули оборотные средства, мы бы работали на уровне прошлого года — это где-то около 500 тыс. тонн (в месяц)», — сказал он, комментируя текущий уровень производства около 300 тыс. тонн в месяц.

Лотоус добавил, что в таких условиях уровень зарплаты на предприятии на 10−40 % ниже, чем у конкурентов в Кривом Роге, поэтому люди увольняются и покидают предприятие.

«За первое полугодие более 600 человек уволились с наших предприятий — Полтавского и Еристовского ГОК. По состоянию на 1 января на Белановском ГОК работало 5000 человек и еще немного, а сейчас — 4400», — сказал председатель правления ПГОК.

Читайте также: Один из крупнейших производителей железорудного сырья в Украине приостанавливает работу

Финансовый директор ПГЗК Сергей Бавалин добавил, что задолженность перед поставщиками и контрагентами составляет на данный момент около 200 млн грн.

По словам Лотоуса, акционеры Ferrexpo сейчас ищут возможности привлечения средств от инвесторов, которые верят, что предприятие будет работать.

«Но всё осложняется ситуацией с банкротствами. Есть такая компания, как „Макси Капитал Групп“, которая, как мы считаем, совершенно необоснованно объявляет нас банкротом. Пока что инвесторы колеблются. Но есть надежда, что эти средства будут найдены, и предприятие всё-таки будет работать», — подчеркнул председатель правления.

Он также отметил, что в текущей ситуации даже при решении вопроса с ликвидностью компания не сможет выйти на уровень производства в 1 млн тонн, поскольку из-за сложностей с логистикой, высоких страховых и фрахтовых сборов не может «дотянуться» до рынка Китая, на который до войны уходило 50−60 % продукции.

«По моим оценкам, если завтра, допустим, закончится война, мы будем восстанавливать довоенные мощности не менее пяти лет, если не будем усугублять эту пропасть», — заявил Лотоус.

Читайте также: Компания Ferrexpo полностью остановила морской экспорт и может обанкротиться

Как сообщалось, Ferrexpo в январе-июне текущего года произвела 1 млн 385,1 тыс. тонн окатышей, что на 36% ниже по сравнению с январем-июнем прошлого года, но во втором квартале увеличила производство этой продукции на 64% по сравнению с первым кварталом — до 860,213 тыс. тонн. В 2025 году компания сократила производство окатков на 47% — до 3 млн 221,5 тыс. тонн.

Лондонская фондовая биржа (LSE) с мая приостановила торги акциями Ferrexpo из-за невозможности компании своевременно опубликовать годовую отчетность.