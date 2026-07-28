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28 июля 2026, 16:36 Читати українською

Meest и Nova Post вошли в число крупнейших почтовых операторов Польши

Две компании с украинскими корнями попали в список крупнейших операторов польского рынка курьерской доставки по итогам 2025 года. Такие данные обнародовало Управление электронных коммуникаций Польши (UKE) в ежегодном отчете о состоянии почтового рынка.

Две компании с украинскими корнями попали в список крупнейших операторов польского рынка курьерской доставки по итогам 2025 года.

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Как сообщили в Meest Group, компания Meest International заняла девятое место сразу по двум ключевым показателям — объему международных курьерских отправлений и доходам от этого направления. По этим критериям оператор опередил DHL, в то время как лидерами польского рынка остались InPost и DPD Polska.

В Meest отмечают, что работают в Польше уже более двух десятилетий и продолжают расширять логистическую инфраструктуру. Одним из самых больших проектов стал открытый в 2024 году логистический центр площадью 8 тыс. кв. м. Он способен автоматически сортировать до 5 тыс. отправлений в час. Основателем международной группы Meest является украинский предприниматель Ростислав Кись.

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В рейтинг также вошла Nova Post Poland — польская дочерняя компания «Новой почты». Она заняла 11 место среди операторов курьерских услуг. В отличие от Meest International компания работает не только с международными, но и с внутренними отправлениями на польском рынке.

Недавно Nova Post Poland объявила о партнерстве с Orlen Paczka, что позволит компании использовать сеть из 8500 почтоматов по всей Польше. Благодаря этому клиенты могут получать и отправлять посылки весом до 20 кг через одну из крупнейших автоматизированных сетей доставки в стране.

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Польский рынок доставки продолжает расти

По данным UKE, в 2025 году стоимость польского рынка почтовых услуг достигла 20,16 млрд злотых, что на 7% больше, чем годом ранее. Общий объем почтовых отправлений вырос до 2,26 млрд, из которых почти 1,4 млрд пришлось именно на курьерские доставки.

В конце года в стране работало более 67 тыс. почтоматов, а сегмент курьерских услуг остался наиболее динамичным на рынке.

Появление двух компаний украинского происхождения среди крупнейших операторов Польши свидетельствует об их укреплении на самом конкурентном логистическом рынке Европы. В то же время, украинский бизнес продолжает расширять сети доставки не только внутри Польши, но и на международных маршрутах.

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Автор:
Ярослава Крамаренко
Ярослава Крамаренко
Пишет на темы: цифровые технологии, блокчейн, AI, криптовалюты и регуляции на финансовых рынках.
Источник: Минфин
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