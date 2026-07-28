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28 июля 2026, 14:58 Читати українською

Дешевые смартфоны могут исчезнуть с рынка из-за бума ИИ

Дешевые смартфоны, которые часто покупали как первый телефон для детей или престарелых, могут вскоре исчезнуть с рынка. Причина — стремительный рост спроса на чипы памяти из-за развития искусственного интеллекта. Об этом сообщает Digital Trends.

Дешевые смартфоны могут исчезнуть с рынка из-за бума ИИ
Фото: pixabay

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Стоимость памяти вырастет в несколько раз

По данным исследовательской компании Omdia, в третьем квартале 2026 года стоимость памяти для смартфонов по цене до $100 может вырасти на 400%.

Поэтому себестоимость самой распространенной конфигурации бюджетного смартфона увеличится примерно с $14 год назад до около $70.

Старшая менеджер по исследованиям Omdia Джуси Хонг отметила, что нынешняя стоимость памяти уже превышает сумму, в которую еще в прошлом году производителям обходилось изготовление всего бюджетного смартфона.

По ее словам, сейчас и в ближайшее время выпускать смартфоны дешевле $100 экономически невыгодно. Поэтому производители могут полностью отказаться от этого сегмента и сосредоточиться на более дорогих моделях среднего класса.

ИИ сменил рынок

Основной причиной удорожания стал стремительный рост спроса на инфраструктуру для искусственного интеллекта.

Производители чипов памяти переориентируют производство на высокопроизводительные модули для серверов и дата-центров, обеспечивающих работу ИИ. В результате рынка начинает не хватать более дешевых чипов, которые используются в бюджетных смартфонах и другой потребительской электронике.

Смартфоны дорожают, а продажи падают

В первом квартале 2026 года средняя цена смартфона достигла $577, что на 12% больше, чем годом ранее.

В то же время, мировые поставки смартфонов во втором квартале сократились на 4%. По прогнозу Omdia, по итогам года рынок может снизиться еще на 12%, а больше всего пострадает сегмент устройств стоимостью до $400, где ожидается падение поставок на 22%.

Некоторые изготовители уже повышают цены. Так, Vivo увеличила стоимость топовой версии iQOO 15 на $220, а Oppo и Xiaomi зафиксировали двузначное сокращение поставок в прошлом квартале.

По словам аналитика Omdia Закера Ли, чтобы сдержать рост цен, производители уже начали экономить на дисплеях и камерах. Однако этого недостаточно, поэтому часть дополнительных расходов приходится переводить на покупателей.

Дешевые смартфоны еще могут вернуться

В Omdia полагают, что сегмент ультрабюджетных смартфонов может восстановиться после стабилизации цен на память. Впрочем, по оценкам аналитиков, на это уйдет минимум около года.

Напомним

«Минфин» писал, что компания Apple повысила цены на компьютеры Mac, планшеты iPad, гарнитуру Vision Pro и устройства для дома из-за дефицита чипов оперативной памяти и флэш-накопителей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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